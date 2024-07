“Creo que estoy en mi mejor momento”: Eva Gómez celebra sus 55 años lanzando su nueva canción “Pa’ mi”

Eva Gómez sorprendió a todos este martes tras lanzar un nuevo trabajo musical, que lleva por nombre “Pa’ mi”. La española estrenó y cantó su nuevo single en vivo en el programa “Caja de Pandora”.

PUBLICIDAD

Tras la salida de Camila Andrade y Francisco Kaminski del programa de La Red, fue la animadora quien tomó la conducción del espacio. Por lo mismo, este pasado martes, celebraron su cumpleaños número 55 en el espacio, instancia en que aprovechó de lanzar su nueva canción.

“Estoy nerviosa”, aseguró la presentadora de TV acerca del lanzamiento. En ese sentido confesó que “cantar es algo que me gusta hacer mucho, pero no soy cantante. Este es un lujo que me di”, aseguró.

“Y hoy he vuelto estoy aquí, poquito a poco pensando en mí, sanando el cora para sentir. Merezco amor y hoy lejos de ti, me siento en calma y soy muy feliz, poquito a poco empiezo a vivir, puedes hacerlo, confía en ti”, reza el estribillo de su nuevo trabajo musical.

Según dio a conocer ella misma, esta canción está inspirada en ella misma, y en su historia de vida. “La letra es mía, es importante, la escribí yo”, afirmó. Además adelantó que su canción está disponible en la plataforma Spotify para quiénes quieran escucharla.

Pero eso no fue todo, Gómez declaró estar viviendo un increíble momento personal. “Yo creo que estoy en mi mejor momento, creo que se han dado todas las cosas, que no ha sido fácil, que involucran pérdidas, involucran caídas y levantarme de errores y aciertos, como dice la canción”, sostuvo.

“He perdido a gente en el camino, que quería mucho, que están en el cielo, además, cuidando y acompañándome, pero todo eso me llevó a una búsqueda de mí misma y a reencantarme, se empezaron a dar otras cosas también, se me dio el amor en todos sus sentidos”, aseguró.

PUBLICIDAD

Su faceta como cantante

Además de ser conocida por su icónico programa “El Diario de Eva” y por su desempeño como animadora del Festival de Viña, esta no es la primera vez que la animadora española explora su talento musical.

Fue en el año 2010 que el cantante Yei González y el grupo Croni-k lanzaron la icónica canción “Incomprendido” junto a Eva Gómez. Hitazo que hasta el día de hoy recuerda toda una generación, y que incluso, cantaron en el Festival de Olmué.