María Gracia Omegna revela cómo enfrenta difíciles escenas de violencia sexual en “El Señor de la Querencia”

La historia de “El Señor de la Querencia” está plagada de escenas de maltrato y de violencia sexual en contra de Leonor Amenábar y otros roles femeninos en la teleserie, por lo cual María Gracia Omegna, quien interpreta a la sufrida esposa de José Luis Echeñique en la versión de Mega, enfrenta un desafío actoral importante en el rodaje.

La actriz entregó promerones de cómo enfrenta estas difíciles escenas en el remake que prepara actualmente el canal de Vicuña Mackenna, en entrevista con El Mercurio, según recoge Página 7.

Del mismo modo que en la producción dramática original de TVN, el cruel y sádico personaje de Echeñique, interpretado en esta versión por Gabriel Cañas, ejerce un poder déspota sobre su mujer, quien debe soportar con entereza esta calvario.

“Trabajamos en un ambiente muy respetuoso”

En este sentido, Omegna indica que el trabajo ha sido intenso, pero que se ha llevado a cabo con mucho profesionalismo.

Para ello, la actriz cuenta con un coach de intimidad, Eduardo Paxeco, quien supervisa las crudas secuencias de violencia sexual y física.

“Por primera vez estamos trabajando con un coach de intimidad y eso ha sido muy agradable”, valoró María Gracia.

“Trabajamos en un ambiente muy respetuoso, dialogado y donde se respetan los límites de cada cual, entonces está súper contenido el espacio en cuanto a la violencia sexual” precisó la actriz.

En cuanto a las escenas de agresión física, la intérprete hace el alcance que las actúa con Gabriel Cañas, “que en la vida es lo menos violento que conozco, entonces ha sido un trabajo muy respetuoso y contenedor de parte de él”.

“Lo que sí es que tiene implicancias, como un agote por la cantidad de escenas que hay sobre eso”, advirtió.

“Puedo sentirlo cuando termina el día de grabación y estoy más cansada porque no digamos que me he reído mucho”, reconoce.

Respecto a la creación de su personaje (que en la versión original encarnó Sigrid Alegría), María Gracia Omegna relata que, en este remake, “uno la ve aparentemente débil, pero le interesan mucho la literatura, el arte y eso le da una sensibilidad distinta”.

“Es una mujer profundamente fuerte porque encuentra códigos y maneras de sobrevivir a esa realidad (patriarcal) para poder manejarla a su favor”, rescató sobre su papel.

“Tiene una templanza y una aceptación gigantes, pero no pierde carácter y busca espacios que la hagan vivir y respirar mejor”, aseveró la actriz.