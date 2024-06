“Hay feeling, pasó que nos conectamos”: Daniela Colett abre su corazón sobre su relación con Luis Mateucci

La exesposa de Eduardo Vargas, Daniela Colett, se sinceró acerca de su incipiente relación con el modelo argentino Luis Mateucci, a quien conoció en el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, donde se encuentran encerrados por estos días. La relación entre ambos no ha estado exenta del ojo público, ya que ha generado expectación, especialmente considerando que Colett conoce desde antes a la expareja de Mateucci, Daniela Aránguiz.

PUBLICIDAD

La brasileña conversó con HoyxHoy y detalló cómo su vínculo con Mateucci evolucionó desde una amistad a un acercamiento mucho más profundo. En una conversación con este medio desde dentro del reality, Colett explicó que la experiencia ha sido muy intensa: “No me imaginaba que era así, pensé que iba a llegar y todo iba a ser lindo, viviendo en paz y compartiendo... y no ha sido así. Ha habido de todo… y eso que han sido muy poquitos días y se hacen como semanas o meses”.

“Empezamos a tener mucha complicidad”

Colett explicó que su llegada tardía al reality afectó su integración debido a que los grupos ya estaban formados. Sin embargo, encontró en Mateucci a un cómplice en el encierro. “Llegué acá y la verdad es que encontré a un gran amigo”, dijo sobre el trasandino. “Nunca lo miré con otros ojos más que amistad. Y empezamos a tener mucha complicidad y mucho cariño. Nos damos cuenta que somos muy parecidos en muchas cosas”, expresó la periodista y modelo.

En ese sentido, aseguró que ambos comparten gustos y rutinas similares, lo que ha fortalecido su vínculo: “Los dos somos los primeros en la casa en despertarnos, tomamos un café y vamos a entrenar. Hacemos las mismas cosas y tenemos muchos intereses en común”. Sin embargo, Colett no oculta que siente una atracción hacia Mateucci: “Me gusta como hombre. Yo, la verdad, me he frenado mucho también, porque nunca, desde que llegué acá, lo miré con otros ojos de nada más que amistad”.

El reconocimiento de esta conexión física y emocional ha llevado a Colett a reconsiderar sus sentimientos: “Me gusta su físico, claro, obvio”, menciona entre risas. “Está muy lindo y todo eso, pero yo para enamorarme de alguien necesito sentir una conexión. Y con él estoy sintiendo una. Eso es lo que más me gusta”.

“Es que hay feeling. Pasó que nos conectamos y se empezó a crear como un lazo. Hablamos cosas de la vida que son profundas y con eso nos hemos ido conectando”, afirmó.

Sobre su cercanía con Daniela Aránguiz: “No somos grandes amigas” y “no soy la causa de su ruptura”

Según ha declarado la propia Colett, con Daniela Aránguiz, expareja del argentino, se conocen desde hace varios años, lo que sin duda ha influido en su relación con Mateucci, sin embargo, asegura que no son amigas.

PUBLICIDAD

“Conocer a Daniela era un tema por el que nunca miré a Luis con otros ojos. Yo no sabía que habían terminado, pero él me lo dijo el primer día que llegué. Y yo creo que hubo peleas y discusiones, pero ya no es problema mío”, sostuvo Colett.

“No puedo decir que somos grandes amigas ni nada de eso, hasta me estaría equivocando, porque creo que nos encontramos dos veces en la vida. Compartimos porque su ex (Jorge Valdivia) jugaba con mi ex (Eduardo Vargas)”, explicó.

Colett también relató un episodio en el que Aránguiz compartió información privada previo al reality, lo que terminó de fracturar cualquier posibilidad de amistad: “Hablé con ella cuando venía para acá, o sea, le conté algunas cosas, de hecho, y ella sacó pantallazos y los mandó a algunas personas. Y me di cuenta que no hay una amistad ahí. También por eso me involucré con él (Luis), porque si fuera una amiga mía, no estaría pasando esto”, sostuvo.

“Es una conocida y compartimos algunas veces. Le hablé algunas cosas a ella y me di cuenta que ella también no fue tan leal conmigo”, agregó en esa misma línea.

En cuanto a su futuro con Mateucci, Colett aseguró que prefiere ser cauta: “Nos estamos conociendo, entonces si tiene que pasar algo, va a pasar. Si no, no va a pasar nada. Pero creo que un pasito a la vez. Y así está siendo”, dijo al medio.

Finalmente, Colett expresó su deseo de aclarar las cosas con Aránguiz en algún momento: “Me gustaría decirle exactamente eso, que yo no decidí enamorarme de él (Luis), y ella sabe que yo no soy la causa de su ruptura. La ruptura fue antes de mí”, concluyó.