“Esa camioneta era mía”: Daniela Aránguiz explica origen de conflicto entre Claudio Valdivia y su padre

“(La camioneta) se la pude quitar después de ocho años de usarla gratis, por intermedio de una demanda en tribunales. Me la devolvió con muchos daños (...) y lo más descarado, con una deuda de más de 40 millones de pesos”, contó días el padre de Jorge Valdivia, Luis Valdivia, acusando a su otro hijo, Claudio.

Ahora, fue el turno de Daniela Aránguiz de aclarar el origen el vehículo en conflicto, dando cuenta que era de su propiedad y que ella se la regaló a su suegro, de quien dice tener el mejor de los recuerdos y mantener el contacto en la actualidad.

“Esa camioneta era mía. Y yo se la regalé a mi suegro. Esa camioneta me la regaló Jorge a mí y cuando yo cambié mi auto hice una venta ficticia y se la traspasé. Le regalé mi camioneta. Era mía”, reveló Aránguiz en el programa Sígueme.

Aránguiz defiende a Luis Valdivia

Además, a pesar de las críticas de los propios hijos, Daniela Aránguiz defendió a su suegro, señalando que fue un padre presente.

“Yo viví en esa familia mucho tiempo y tengo que decir que mi exsuegro, aunque todavía es mi suegro, porque todavía estoy casada, el señor Luis Valdivia siempre fue un papá súper presente. Yo tengo súper bonito contacto con él”, contó.

Si bien, respecto a las acusaciones que realizó Claudio Valdivia contra su progenitor, señalando que se habría apropiado de dineros de su hijo Jorge, Aránguiz dio cuenta que los únicos que disfrutaron de esa plata fueron Claudio y su madre.

“No voy a desmentir a Claudio, porque son temas que no tengo idea, nunca me quise meter en las platas que se administraban en la familia, eso lo encuentro súper feo de Claudio de estar ventilando algo tan heavy. (Pero) si llegase a ser así, él que disfrutó fue él y su mamá también. Si hubiera un robo ahí, si es que hubo, porque no puedo afirmar nada, él y mi exsuegra también disfrutaron de esas platas. Entonces se debería ver involucrada toda la familia”.

Además, agregó que “yo siempre vi al señor Luis Valdivia muy preocupado de la familia. En todos los viajes, cada vez que nos cambiábamos de país, el nos acompañaba”. Destancando tambien que, durante los problemas que ella tenía con su exmarido, el padre siempre estuvo de su lado.

“Yo tengo un contacto súper lindo con él y con su pareja. Les mando un besito gigante, porque conmigo han sido súper amorosos. No tengo nada que decir. Es un abuelo que siempre está comunicándose”.