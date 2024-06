“Eres muy cara de r…”: Botota trató de mentirosa a Mariela Sotomayor tras fuerte conflicto en la casa de “¿Ganar o Servir?”

Fue un capítulo lleno de conflictos en el estreno de “¿Ganar o Servir?”, en donde no solo pudimos ver la gran pelea de Fabio Agostini con Luis Mateucci, sino que también un duro enfrentamiento entre Botota Fox y Mariela Sotomayor.

Todo comenzó cuando el grupo de los sirvientes empezaron con las quejas porque, a la hora de dividirse las tareas, la periodista comentó que no ser capaz de hacer nada por su lesión. De hecho, aseguró que, a pesar de su estado de salud, igualmente hizo algunos quehaceres.

Este hecho generó la furia del transformista, quien inmediatamente comenzó a reclamar abiertamente sobre la actitud de Sotomayor y la poca acción del equipo Soberano al momento de mantener la limpieza.

“¿Adónde barrió, perdón? Yo barrí toda la casa”, la increpó Botota de entrada.

A lo que Mariela le contestó: “¿Qué te has creído? Barrí la cocina. No me digas mentirosa”, reclamó Mariela.

Botota le paró los carros a Mariela

Un rato después, Botota se quejó abiertamente con la ex “Maldita moda” de que no hace aseo. “No nos sirvieron ninguna huea, no po. Hasta cuándo chucha? Si la pelea fue de hombres”, exclamó molesto.

Tras escuchar el intento de defensa de Mariela, Botota siguió reclamando y esta voz alzando la voz: “Yo te aguanté que me mintieras en la cara diciendo que barriste, eres muy cara de r…, no barriste nada. Déjate de fumar y ponte a hacer las hueás”, le espetó duramente el transformista tras ver a la periodista fumando.

Asimismo, aseguró que en un momento le pidió a Sotomayor que moviera uno muebles, pero finalmente ella arrancó y lo terminó haciendo él.

Tras el tenso encontrón, Botota les dijo a los demás integrantes de “Resistencia” que iba a votar por Mariela en el Cara a Cara. “La Mariela mintió”, sostuvo Luis Mateucci, apoyando a su compañera de equipo.