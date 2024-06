Michelle Carvalho alzó la voz y respondió furiosa a quienes la critican por su peso: “Me tienen chata, gente hue…”

Este fin de semana, Michelle Carvalho arremetió contra quiénes la critican en un video que rápidamente se hizo viral. Todo ocurrió cuando la exchica reality respondió a los cuestionamientos que recibió en un video en vivo.

En específico, los comentarios negativos se centraban en su peso, y en su acento, lo que desató la furia de la modelo brasileña.

En el registro, una usuaria le escribió: “Me sorprende tu acento. Años en Chile”, comentario que encendió la indignación de Carvalho. La modelo no tardó en responder: “¿Y? Soy de Brasil, soy brasilera. Entiende, nunca voy a hablar como ustedes. No es porque no quiera, es porque no me sale y yo no tengo que forzar un tono específico para agradarles, así que te pones en tu lugar (...) Si no te gusta, sal de aquí”, sentenció.

“Olviden esa imagen de Michelle con 18 años”

Carvalho también aprovechó la oportunidad para hablar sobre las críticas constantes a su físico: “Me tienen chata, gente hue... que habla mie...”. Enseguida añadió: “Voy a aprovechar aquí la buena audiencia y espero que quede clarísimo (...) Hay que hablar así como medio agresivo para que la gente entienda”.

La modelo continuó: “Hoy tengo 31 años, yo ya no tengo 18. ¿Podría estar mejor? Podría, pero no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí. ‘¿Por qué no te operas?’ Porque no quiero, olviden esa imagen de Michelle con 18 años”. Con un tono desafiante, sentenció: “Michelle de 18 años ya no está ¿Por qué? Porque me la comí. Entiendan, la gente crece. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera”.

Usuarios le recordaron su pasada polémica con Dominique Gallego

Las declaraciones generaron diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios recordaron las polémicas en las que Carvalho se vio envuelta hace más de una década, especialmente sus enfrentamientos con Dominique Gallego, Oriana Marzoli y Aylén Milla. Sobre esto, la modelo fue clara: “No es karma, es porque me gusta comer, porque tengo enfermedades que se me fueron desarrollando. ¿Karma de qué? ‘¡Ay! Porque le dijiste a la otra chancha’ ¿Y? (...) A 12 años atrás ya se habló”, reveló. “Ella me dijo muchas cosas también y yo ¿Estoy reclamando aquí 12 años después? No estoy reclamando”.

Finalmente, Carvalho mencionó que en esos años también recibió malos comentarios de Oriana Marzoli y Aylén Milla, pero que incluso logró entablar una amistad con esta última durante un tiempo. Concluyó diciendo: “Haberme equivocado una pu... vez cuando tenía 18 años no me define”.

Revisa el registro a continuación: