“Para mí siempre será mi cachorro”: Karen Paola reveló el tierno tatuaje que se realizó con su hijo

Karen Paola dio a conocer que realizó un tierno gesto junto a su hijo de 17 años, el cual durará toda la vida. Se trata de un especial tatuaje con un emotivo significado.

Según las declaraciones de la cantante en LUN, a su primgénito “siempre le ha gustado el arte, dibujar, y si se quiere hacer un tatuaje, el cuerpo es de él. Yo no lo voy a privar de tener arte en su cuerpo. Para mí los tatuajes tienen que ver con la historia de uno y con retratar momentos”, reflexionó.

En la conversación reveló que años atrás habló con Guillermo Verdier sobre hacerse un dibujo juntos y que recién hace unos días pudieron concretar esta idea.

Ambos dejaron esta misión al tatuador Miguel Paredes, también conocido como @hamstter a través de Instagram. El artista diseñó dos felinos: una madre leona y su cachorro.

Tatuaje de Karen Paola con su hijo

La elección de diseño

Sobre por qué decidieron realizar esta ilustración, Karen comentó: “Yo veo a Guille como alguien muy fuerte y que le gusta la naturaleza”, explicó la cantante en la conversación con el medio.

“Para mí siempre será mi cachorro y él me ve a mí como una mujer fuerte e independiente”, comentó.

Posteriormente, la intérprete de “Viva la noche” explicó cómo ha sido el proceso de criar un adolescente, a lo que declaró “siempre va a ser difícil, sobre todo cuando es el primer hijo y que termina siendo el único (...) nuestro hijo es un siete, no puedo decir nada malo de él. Conoce perfecto los límites y los respeta. Lógicamente a uno se le escapan cosas en la adolescencia, pero tratamos de guiarlo con mucho cariño y siento que con Juan Pedro le hemos enseñado valores súper bonitos”, expresó.

Sobre los carretes, Karen afirmó que Guille “es súper responsable. No me siento nerviosa porque sé que ante cualquier situación va a acudir solamente a nosotros. Tampoco fuma, no toma, siento que me saqué la lotería con mi hijo. Es un joven increíble y me siento muy afortunada por criar a este ser humano que tengo conmigo”.