Pincoya fijó plazo para llegar a Arsmate a publicar contenido de adultos: “Mostraré el cuerpo maravilloso de una chilota”

Jennifer Galvarini, finalista de “Gran Hermano” y reciente participante de “Top Chef Vip”, reveló que ya fijó el plazo para su ingreso a la plataforma de pago de contenido para adultos “Arsmate”.

Fue anoche, durante la ceremonia de premiación de los “Arsmate Awards 2024″, que la oriunda de Chiloé se sinceró con publimetro.cl respecto de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, que a fines del año pasado reveló en una transmisión de Twitch con Claudio Michaux.

La confianza de Pincoya

Si bien en redes sociales debió enfrentar una serie de opiniones divergentes de parte de sus seguidores de las plataformas, Galvarini insistió en sus aspiraciones de “mostrar el cuerpo” en el sitio erótico.

“Yo, una mujer de mi edad, que vengo de la isla, y estoy ahora acá en Santiago, creo que tengo que hacerlas todas”, reflexionó Pincoya, quien aclaró tanto a sus fanáticos como detractores, que “yo ya no pierdo nada, tengo que vivir toda esta experiencia”.

“Estoy con el apoyo de mi esposo, que me dice que disfrute y que haga lo que quiera. Porque esta vida es una sola, y mostrar el cuerpo es lo más bonito”, dijo Jennifer. “Sí, yo me voy a hacer mi página de Arsmate y voy a mostrar el cuerpo maravilloso de una chilota”, sentenció.

- ¿Y qué pasa con las críticas que te hicieron en redes sociales?

- Mi esposo me apoya, y creo que el cuerpo es lo más lindo que hay.

Ya en su momento, cuando develó a Micheaux sus intenciones de participar de la experiencia de ser una generadora de contenido en plataformas de contenido erótico, Pincoya había sido categórica para sincerar que “si se me ve una teta, mejor que me paguen. Voy a tener que sacarme unos huachalomos, pero sí. Con uno que se inscriba feliz. No tengo nada que ocultar, el cuerpo es hermoso”.

- Papá Lulo también se hará una cuenta en Arsmate. Él dijo que feliz haría una colaboración contigo en ese sitio

- Y yo también la hago con él, obvio. Con colaboraciones, sola, si es bueno, obvio. Si no hay nada malo, es algo entretenido, aparte que el cuerpo es un arte. Las fotos son artísticas, es un arte.

- ¿Y cuándo partes con el proyecto?

- Todavía no parto, más adelante. Pero estamos en el proyecto. No es mañana, tampoco a fin de mes, pero por ahí va.