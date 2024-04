“Tierra Brava” entra a su recta final con nueva regla que dejó a la participante preferida del público fuera del reality

Un intenso y sorpresivo capítulo se vivió durante la noche de este miércoles en el reality show de Canal 13, “Tierra Brava”, en su recta final, instancia en la que la conductora del espacio, Karla Constant llegó a la hacienda para hacer un anuncio sobre un cambio de reglas para elegir a los semifinalistas, lo que dejó impactados a los participantes.

Así, Karla Constant le contó a los ocho participantes que se mantenían en la casa que desde ahora, los votos del público definirán a los semifinalistas, dándole la oportunidad a los elegidos de elegir con quién se quieren ir a duelo de eliminación.

De esa manera, se anunció de inmediato a la persona más votada del reality, que resultó ser Pamela Díaz con el 38% de los votos, algo que la Fiera agradeció de inmediato a su “people”, asegurando que “siempre he tenido el apoyo de mi ‘people’. Recuerdo que en ‘La Granja VIP’ me echaron con el 80% de los votos de la gente, en cuatro días de reality. Pero en los realities siguientes se fue revirtiendo”, recordó.

Inesperado duelo deja fuera a Pamela Díaz

Luego y siguiendo las nuevas reglas, Pamela Díaz eligió a la persona para irse a duelo, eligiendo a Shirley Arica. “Me da rabia, en el último tiempo se lo pasa durmiendo. No puede llegar como Longton a la final, tiene que costarle más”, señaló la Fiera al argumentar su decisión.

Sin embargo, luego de un intenso duelo, Shirley logró ser más precisa en la competencia y pese a que Pamela Díaz tomó la delantera, terminó siendo la sorpresiva eliminada del día, quedando fuera de la final de “Tierra Brava”.

“Costaba ene, la Shirley le agarró la mano y ganó bien. Me siento orgullosa de mi paso por el reality... me quedó la bala pasada de no haber llegado más adelante, pero me llevo bien con todos, y eso es raro en mí”, dijo la Fiera tras ser eliminada, en tanto, descartó completamente la posibilidad de quedarse en el encierro acompañando a sus compañeros hasta el final. “Me quiero ir, chao”, dijo fiel a su estilo.

Luego añadió que “traté de hacer un buen reality acorde a lo que soy yo. Fue un duelo justo, yo no tengo la paciencia ni la precisión para esto. Estoy en deuda de llegar a una semifinal, pero no me siento derrotada. Lo he pasado increíble, fue una experiencia enriquecedora y estoy muy agradecida”, apuntó.

Por su parte, Shirley se mostró feliz de haber ganado a la Fiera. “Siempre he esperado que mi hija me diga que está orgullosa de su mamá. Hace años cometí un montón de errores por mi inmadurez, pero estoy haciendo las cosas bien y quiero darle un futuro mejor. Y que sepa la gente que las mamás solteras también podemos salir adelante”, indicó tras ganar y mantenerse en el programa.