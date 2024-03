“Quiso robarme a mi hijo…”: Denisse Campos expuso oscuro episodio con su hermana Daniella

Sabido es el eterno conflicto entre las hermanas Campos, Denisse y Daniela. Si pensábamos verlas reunidas en alguna ocasión, esta posibilidad es cada vez más lejana. Ahora, Denisse Campos, exmodelo, volvió a captar la atención mediática por sus recientes declaraciones sobre su hermana, a quien acusó de haber querido “robar a su hijo”.

Fue en un episodio del programa “Miedos: Piensa lo Peor... Multiplícalo por 13″ de Canal Femme, que Denisse arremetió sin filtros contra su hermana, sorprendiendo con el contenido de sus palabras.

Durante una sesión con la tarotista Ivanna Palacios, se abordó el tema de las energías opuestas entre Denisse y Daniella. Palacios insinuó que Daniella “se lleva todos los golpes de las experiencias que debían ser compartidas”, utilizando como ejemplo la pérdida de su bebé. Sin embargo, Denisse no estuvo de acuerdo y expresó su desacuerdo, insinuando que su hermana merecía lo que le sucedía.

“Pero te digo algo… Ella para mí no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión… Pero no existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas. No lo entiendo como un rebote, creo que lo que tiene ella es un poquito lo que se merece…”, sostuvo.

Pero lo impactante vino después: “Nadie vio mi enfermedad, mi cáncer... Nunca lo comenté. No es lo mismo estar enferma, con los ojos afuera, crear lástima o estar con su hija muerta... Pero ella también quiso robarme a mi hijo, entonces hay cosas que no se entienden”, afirmó Denisse, impactando con sus dichos.

Posteriormente, en una conversación telefónica con el programa “Que te lo digo”, Denisse intentó aclarar sus comentarios, asegurando que hermana no intentó literalmente robarle al hijo.

“Claramente en algún momento de su vida fue un traspié para ella y una envidia, no es que me quiso robar la guagua, que se la iba a llevar a otro país”, explicó.

Sin embargo, no se detuvo ahí y compartió una situación familiar que involucra a su gemela.

“La Daniela no se habla con mi mamá ni con mi hermana”, señaló, evidenciando la profundidad del conflicto familiar.