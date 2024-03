“Respeto su bisexualidad, pero no me huev... más”: Nicolás Solabarrieta le paró los carros a Botota Fox tras involucrarlo con Jhonatan Mujica

Nicolás Solabarrieta no aguantó y le paró los carros a Botota Fox luego de que lo vinculara a Jhonatan Mujica, comenzando un tenso momento en “Tierra Brava”.

En el adelanto del nuevo capítulo del reality de Canal 13, se ve como el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se enfrentará al transformista y dejará claro que sus interés no son los hombres.

“¡No me hueveen más, porque me voy a calentar!”, le gritó el exfutbolista a su compañero de encierro, mientras se encontraban en el patio de la hacienda.

“Una cosa es que yo respete a Jhonatan, porque lo quiero y considero un amigo…”, argumentó Nicolás, a lo que la Botota le replicó: “Nadie está diciendo eso”.

La pelea continúa

A pesar de la defensa de la Botota Fox, Solabarrieta continuó expresando su molestia, asegurando que no quiere ser vinculado por Jhonatan y que lo dejara tranquilo.

“No, si me han hueveado bastante, y ya me estoy calentando con la hueá (sic). Yo a él lo quiero mucho, respeto su bisexualidad, pero no me hueveen más”, insistió furioso.

Posteriormente y para intentar zanjar el tema, Nicolás habló sobre su relación con Valentina Torres, a quien también conoció en el reality de Canal 13 y con la cual tiene una romántica relación hasta el día de hoy.

“A mí hay una mujer que me gusta, y no está acá. Se llama Guarén. No me gusta ningún hombre”, aseguró.

Acto seguido, nuevamente recalcó que él es heterosexual: “Me importa una mierda. Me puedo duchar con él, hasta en pelota. Le puedo dar un piquito, y estoy tan seguro de mi sexualidad, qué me importa una mierda”, le dijo.

“¿Y es necesario decirlo?”, consultó Pamela Díaz, quien fue testigo del momento.

“Para la Botota, sí”, respondió Jhonatan Mujica, quien también estaba presenciando la discusión.