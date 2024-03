“Estaba embarazada de 3 meses”: Pamela Díaz recordó quiebre matrimonial con Manuel Neira

En el reciente episodio de Tierra Brava, Pamela Díaz y Daniela Aránguiz tuvieron una sincera conversación sobre sus relaciones pasadas, en específico sobre las veces en que fueron engañadas por sus respectivas parejas, ambos exfutbolistas chilenos.

Todo partió cuando la ex del Mago Valdivia reveló algunos detalles de su relación con Jorge Valdivia. “Yo pensé que él había cambiado. Me tuvo un año engrupida”, confesó Aránguiz, en relación a las constantes infidelidades del exjugador de fútbol.

Además, aprovechó de contar la vez en que lo pilló en un motel. “Me voy a Brasil y me llama la negra, me dice que está en un motel y está el auto de mi marido al frente. Me dijo ‘no es lo que tú piensas, déjame explicarte’, y le dije que se acabó, que cuando volviera a Chile no quería ver sus cosas”, relató la exmekano.

Por si fuera poco, la actual polola de Mateucci le contó a la “Fiera”, la vez en que ella se enteró de una infidelidad porque lo vio en las portadas de un Kiosko.

“Una vez dejo a los niños en el jardín y todas las mamás estaban tapando un kiosco. Miro y en todas las portadas estaba con una hueona dándose un beso. Quedé pa’ la cagá, y él me engrupió que no era así, que estaba jugando. Y yo le creía”, recordó la panelista de Zona de Estrellas.

Fue en ese momento que la ex de Jean Philippe recordó su quiebre con el exfutbolista Manuel Neira, y con quien contrajo matrimonio en el año 2006. Según dio a entender, el exfutbolista y padre de sus hijos mayores le fue infiel mientras ella se encontraba de viaje.

“Cuando yo terminé estaba embarazada de 3 meses y me separé a los 3 meses y medio; no me importó nada. Me cansé, me aburrí, llevaba 11 años y me separé muy desenamorada. Tenía 26 años y lo dejé todo por él, desde ‘Mekano’, así que chao”, recordó Díaz.

Al respecto, reflexionó que este patrón es propio de las relaciones con futbolistas. “Casi todas las señoras que se separan de los futbolistas los dejan a ellos enamorados, aunque tengan las medias minas. Es entretenido eso”, aseguró la “Fiera”.