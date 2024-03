Mauricio Basualto felicita a Cancamusa y Los Bunkers tras presentación Viña 2024: seguidores piden que regrese pronto a la agrupación

“Triunfo y aplausos y orgullo”, es parte del escueto mensaje que durante la jornada de este viernes 1 de marzo publicó Mauricio Basualto en su cuenta de Instagram, para felicitar a sus compañeros de Los Bunkers por su exitosa presentación en el Festival de Viña este jueves.

Basualto, que no pudo estar sobre el escenario de la Quinta Vergara junto al resto del grupo penquista debido a que se está recuperando de varias complicaciones de salud, fue reemplazado por Cancamusa, quien se aprendió las canciones de Los Bunkers en tiempo récord para poder presentarse en Viña y otros conciertos de la banda.

Reacciones de los fans

Así, Mauricio Basualto también felicitó a Cancamusa -cuyo nombre real es Natalia Pérez- y se llenó de mensajes de apoyo que le deseaban lo mejor en su recuperación y le pedían especialmente que regresara pronto a los escenarios junto a sus compañeros.

“Ella es seca, pero sin desmerecerla se nota tu experiencia y tu trayectoria que te hace ver notoriamente mejor”, “Te extraño Mauro, Los Bunkers no son lo mismo sin ti. Espero que te recuperes pronto para verte en el Estadio Nacional”, “Te extrañamos mucho Maurooo, la gaviota tambien es tuya, vuelve pronto que espero verte en el Nacional” y “No hay como Mauro aunque ella igual es extraordinaria, pero no hay como Mauro el dream team no está completo”, fueron algunos de los comentarios y mensajes que le dejaron al baterista en su Instagram.

Mauricio Basualto no ha dado mayores detalles de cómo avanza su recuperación, mientras muchos de sus seguidores esperan con ansias que el baterista pueda estar presente en los conciertos que tiene la banda agendados en abril en el Estadio Nacional.