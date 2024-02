“No quiero perder mi familia”: Actor de ‘Escobar, El patrón del mal’, confesó que le puso ‘cacho’ a su pareja

La novela ‘Escobar, El patrón del mal’, es uno de los formatos más vistos en la historia de Caracol Televisión, por lo que la vida de quienes hicieron parte de su elenco sigue despertando un gran interés en la audiencia. Muestra de esto fue la reacción de muchos televidentes al enterarse de que uno de los actores le fue infiel a su pareja.

En entrevista para el pódcast ‘Mójate la palabra con Camy’ , Jimmy Vásquez quien interpretó al ‘Coronel Martín Pabón’, en la producción inspirada en la vida del narcotraficante Pablo Escobar, dio a conocer la que sería una de las razones por las que se acabó su matrimonio de más de 16 años con la actriz Claudia Aguirre.

Esto le puede interesar: Gregorio Pernía se desahogó y reveló que salió de ‘La Casa de los Famosos’ con afectaciones en su salud mental

“Dejémoslo en que fui muy leal y firme y que si tuvimos algún problema, yo mismo vine y se lo conté; es decir, no se enteró por nadie. Yo vine a decirle, “mire pasó esto con esta persona y quiero que lo sepa por mí”; es más, le dije, “necesito que me ayude, no quiero perder mi familia”, en ese entonces estaba recién nacida mi hija”. (...) Si estaba pasando algo”, fue la respuesta de Vásquez a la pregunta “¿Tú fuiste fiel?”, realizada por la conductora del programa Camy Jiménez.

Cabe acotar que el vínculo amoroso entre Jimmy y Claudia, luego de haber jurado amor eterno en el altar para enero de 2009; unión que tuvo como fruto el nacimiento de sus dos retoños ángel y Rafaela.

“Muy diplomática la justificación”, “Muy leal el hombre”, “Yo sí prefiero que un hombre sea capaz de confesar cuando la embarra”, “Si lo dijo es porque ya lo habían pillado”, y “Se pasó de descarado”, fueron algunas de las reacciones a las palabras del cucuteño.

No se lo puede perder: “Aún tengo cicatriz”: Actor de ‘Rigo’ de RCN sufrió grave accidente en plena grabación