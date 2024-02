Daniella Campos revela que Iván Zamorano no la dejó ser jurado de Viña del Mar y tampoco presentarse al Miss Mundo

En el programa ‘Sígueme’ de TV+, Daniella Campos contó cómo Iván Zamorano le prohibió cosas cuando eran pareja y estaban viviendo en Italia. No la dejó ser jurado del Festival de Viña del Mar y tampoco presentarse a un certamen de belleza.

“Me acuerdo que yo había salido Miss Chile, para el año 98′ o 99′, Mega tenía ese año, era el primer año que lo tenía si no me equivoco, y me llamaron para ser jurado de Viña y también me llamaron para ser rostro de una marca de auto, me pasaban el auto todo el año y me dijeron que no, no me dejaron venir a Chile”, contó Campos, refiriéndose al excapitán de la selección chilena.

“¿Y tenías que dar explicación?”, le preguntó Julia Vial.

“Yo era muy chica, hay cosas que no las veía tan anormal”, explicó Daniella.

Tampoco miss Mundo

La panelista agarró vuelo y contó que “en Miss Mundo también me dijeron que no. A mí me patearon cuando me presenté a Miss Mundo. Me pateó, él volvió conmigo cuando me fue bien. Quizás si no salía entre las diez no me iría ni a buscar. Te lo juro por Dios”.

Y no quedó ahí: “Me acuerdo que yo salí cuarta de Miss Mundo y salí reina de América y estaba la Macarena Arredondo de corresponsal en Roma y justo Iván jugaba en Roma, entonces cuando yo salgo cuarta en Miss Mundo entra a la cancha y en vez de preguntarle por el partido le dice ‘¿qué se siente estar con la cuarta mujer más linda del mundo?’ y él se dio vuelta y le dijo ‘pregúntale a ella qué significa estar con el número uno del mundo’. Después justo vino o del Festival de Viña y no pude ser jurado”, lamentó.

Pero además reveló que tampoco la dejaron viajar al Miss Mundo.