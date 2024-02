“El mejor invento de Chile”: Tiktoker uruguayo quedó asombrado tras conocer tostador de pan chileno

Un elemento tan cotidiano en el desayuno de una familia chilena, fue motivo de asombro de un joven uruguayo que quedó deslumbrado al conocer el popular “tostador chileno”. En un video viral de TikTok, el tiktoker uruguayo @el.chichoo compartió su asombro al descubrir el tostador de pan chileno, un artefacto de cocina que catalogó como “el mejor invento de Chile”.

El video muestra al joven sosteniendo el peculiar aparato, elaborado con hojalata o acero inoxidable, mientras narra su experiencia al mudarse a Chile.

“Cuando me vine a vivir a Chile me encontré con esto en la cocina. Yo, por supuesto, no sabía para lo que era”, expresó @el.chichoo, dejando ver su desconcierto inicial ante el tostador cuadradito. Intrigado, preguntó a sus conocidos sobre su función, descubriendo que su propósito principal es tostar pan, aunque algunos chilenos lo utilizan de manera innovadora al colocarlo debajo de la olla al cocinar arroz.

“Después de que lo empecé a usar, mi vida cambió completamente”, confesó en el video, resaltando la simplicidad y practicidad del invento chileno. “Amigos, esto es increíble. Este invento es chileno y es un tostador de pan muy sencillo, muy práctico, porque funciona muy bien. Yo realmente estaba como que estos chilenos viven en el 2050″, añadió, elogiando la innovación del tostador.

El elogio de @el.chichoo generó reacciones positivas en la red social, donde los usuarios apreciaron su entusiasmo por este artefacto cotidiano. Sin embargo, algunos comentaron que el tostador de pan no es exclusivo de Chile, señalando su presencia en otros países latinoamericanos como Argentina, Venezuela y Colombia.