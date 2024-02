“Vamos a tener que denunciarla...”: La Guarén reveló por qué le cerraron cuatro cuentas de TikTok

Una de las participantes que más fama ha ganado tras su aparición en el reality “Tierra Brava” es Valentina Torres, mejor conocida como la Guarén. Sin embargo, ella ya era conocida en el mundo de las redes sociales como en Instagram y TikTok.

Ella estuvo presente en el programa de Matías Vega, “Hiperactiva” de Radio Activa, en donde fue consultada por su presencia en las redes, y en este contexto, la Guarén confesó que le cerraron cuatro cuentas de TikTok.

“Subía algunos videos que la gente me los... ¡Demanda!”, dijo sin terminar la idea. El animador le preguntó si es que mostraba más de lo que era permitido, y ella respondió que “no era nada con el cuerpo, subía cosas estúpidas, riéndome de la vida”.

“La gente decía: ‘no, esta niña es estúpida, vamos a tener que denunciarla’, y me eliminaron como cuatro TikToks”, agregó.

El secreto de la Guarén

El animador le insistió para que revelara qué contenido tenía en sus redes, y la Guarén terminó revelando el gran secreto. “Bueno, subía videos cuando me volvía loca, y a veces molestaba a la gente en los baños de los carretes”, comenzó.

“No es que yo sea una niña bully (matona). Me estaba intentando de reír con la gente, pero la gente decía: ‘esa niña no se está riendo conmigo, se está riendo de mí'. Así que me eliminaban las cuentas por subir cosas de carretes, corriendo en la carretera, cosas un poco ilícitas”, cerró.