La peculiar explicación que dio Junior Playboy por ser nominado en Tierra Brava: “A lo mejor es el fantasma que anda en la casa”

Una particular explicación ofreció Junior Playboy en el último episodio de “Tierra Brava” para justificar su derrota en la prueba individual del equipo verde, y que le significó al influencer convertirse en el segundo nominado de la semana a eliminación, tras el cantante urbano Uriel.

La competencia fue ganada por el argentino Luis Mateucci, seguido por Shirley Arica, quienes acabaron primero con una prueba que midió la resistencia y coordinación de los participantes, quienes debían apuntar un balón dentro de un orificio luego de transportar la pelota en una plataforma con una sola mano.

Eventos paranormales en Tierra Brava

Si bien estuvo cerca de la salvación, Playboy al final sucumbió ante la mayor coordinación de Guarén -con quien peleó el último puesto- para encestar el balón dentro del espacio asignado.

Precisamente esa poca fortuna en sus variados intentos por embocar el balón fue lo que comentó Karla Constant al momento de entregar su nombre como el segundo nominado de la semana, y convertirse así en el eventual rival de Uriel al duelo de eliminación del reality.

“¿Mateucci 2?”: La indignación de Fabio Agostini tras comparación con el argentino en “Tierra Brava”

Infortunio que Junior argumentó ser a consecuencia de una intervención paranormal, tal como lo ha venido comentando desde su encierro en la casona peruana.

“Soy malo para clavarla parece, sí. Creo que uno tiene días y días, y hoy (domingo) definitivamente no es mi día porque Guarén, íbamos a la par, como tú dices Karlita”, inició.

Botota Fox está al borde del colapso en “Tierra Brava”: “Siento que ya mi participación acá ha sido suficiente”

“Estuvimos varias veces y a mí me la escupió varias veces el hoyo. Varias veces me escupió, hay que decirlo. No sé si es el niño de aquí de la casa, ese fantasma que anda ahí hinchando las pelotas, pero están pasando sucesos raros ya. No, está todo raro ya”, concluyó su particular defensa Playboy, quien a pesar de las evidentes carcajadas de sus compañeros de equipo, aseguró que en los próximos eventos, la prueba del salvación y el cara a cara, bien podría revertir su nominación.

“Voy a revertir la situación, sí. Vamos a batallar. Que termine luego este día”, cerró.

Con topless incluido: Daniela Aránguiz deslumbra a sus fans al liberarse en las playas del caribe

Nico Solabarrieta le prestó ropa a Miguelito tras críticas por su comportamiento con las mujeres de “Tierra Brava”