“Son de otra persona...”: Yamila Reyna hizo reír con inesperado percance que tuvo en Buenos Días a Todos

Yamila Reyna estuvo esta mañana junto a Kevin Felgueras animando el Buenos Días a Todos, de TVN, momento en que ocurrió una curiosa situación que no pasó desapercibida para los telespectadores.

Todo ocurrió cuando la animadoras estaba hablando con los triunfadores en el humor del Festival del Huaso de Olmué: Vicho Viciani, Monse Jerez y Coronel Valverde.

“Los tres tocaron el mismo tema de la diferencia de años. Qué lindo y qué inteligente que hayan tocado distintos puntos…”, estaba diciendo ella cuando se escucharon unas risas que interrumpieron sus felicitaciones.

“Es que se burlan…”, alcanzó a explicar la argentina cuando su colega evidenció el por qué se estaban burlando y dijo “solamente quiero marcar ese punto. Yamila se puso los zapatos de otra persona”.

Son de María Elena Dressel

Después que dijeron lo que pasaba, enfocaron los zapatos que estaba usando Yamila, dando cuenta que realmente le quedaban muy grandes.

Fue ahí que ella admitió: “Son de la María Elena Dressel, que los dejó acá y me sobran… pero cuando estoy sentada, no se me salen”.

Fueron tantas las risas que Monse Jerez tuvo que llamar a la calma y apoyar a Yamila. “Si tú no me dices nada, no me doy cuenta”, dijo la humorista, según consignó La Cuarta.

Recordemos que Kevin Felgueras y Yamila Reyna animaron el Buenos Días a Todos debido a que María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes trabajaron el fin de semana en el Festival del Huaso del Olmué, como jurado y animador del evento respectivamente.