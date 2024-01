“Tinder me dio de comer...”: Roberto Cox reconoció que usó app de citas “por mucho tiempo”

El periodista Roberto Cox estuvo en el programa de Pamela Díaz “Sin Editar” donde habló varias cosas, como haber confesado que ha utilizado app de citas, entre otras cosas.

En el programa, el comunicador se relajó mucho más que en la televisión, donde cultiva un perfil serio e informador. Por eso llamó mucho la atención su nueva revelación.

De hecho, partió diciendo que en la tele no tiene amigos, sino que solo buena onda con algunos, porque “Simplemente es porque no he tenido onda, me llevo bien con todos, pero así como ‘juntémonos el fin de semana a carretear, no”.

También habló de su hobbie como DJ, cómo ha sido estudiar para ser un músico y que significa esta actividad en su vida.

Buscando el amor

“¿Has tenido Tinder?” le preguntó Pamela Díaz a Cox, quien no tuvo problemas en confesar que “Sí”.

“Tinder me dio de comer mucho tiempo”, dijo entre risas el periodista, tal como consignó La Cuarta.

Este nuevo episodio de “Sin Editar” será estrenado durante este miércoles a partir de las 20:00 horas en YouTube.