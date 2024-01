Luis Mateucci le paró los carros a Daniela Aránguiz por negarse a cantarle el cumpleaños feliz en ‘Tierra Brava’

Una fuerte pelea se verá la noche de este lunes en ‘Tierra Brava’, en medio de la celebración del cumpleaños de Luis Mateucci. Primero, el equipo verde fue invitado a una actividad al aire libre, al ser el ganador de la competencia, y se sentaron en el patio de la casa-hacienda.

Y escucharon emotivos mensajes de sus familiares, haciendo llorar a más de un participante, entre ellos, Shirley Arica, Guarén y Uriel.

Mientras se realizaba esta actividad, el equipo rojo manifestaba su descontento al no ser invitados, siendo Daniela Aránguiz una de las más activas en esta protesta.

Al finalizar la actividad, trajeron una torta para celebrar el cumpleaños de Luis Mateucci y los animadores Sergio Lagos y Karla Constant invitaron al equipo rojo a unirse, pero Daniela Aránguiz se negó a participar: “Si no me invitan de un principio, no voy”.

Fue en ese momento, que el argentino dijo que no podía apagar las velas sin su pareja y la fue a buscar.

“Eres la única persona importante que tengo acá adentro. No me saludó ni mi papá, ni mi hermano ni nadie, ¿y tú no quieres ir a festejar mi cumpleaños conmigo?”, reclamó Luis muy enojado.

“Vamos”, le dijo finalmente Aránguiz.