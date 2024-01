“Espero que se olviden de mi voltereta”: Evelyn Matthei se lució con pirueta en barra

No solo corre por las calles de Providencia. La alcaldesa Evelyn Matthei dio muestras de un gran estado físico al lucirse con una pirueta circense durante una visita a la Escuela España en Puerto Montt, rememorando sus años de juventud.

Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde compartió un video colgándose de espaldas desde una barra y quedando con los pies por sobre su cabeza, como toda una maestra de la gimnasia y la calistenia.

“Me tenté en un colegio para repetir una pirueta que era mi favorita cuando pequeña. Fue solo hace un par de años”, escribió junto a un emoji sacando la lengua, a modo de ironía.

“Espero que con esto, se olviden todos de mi voltereta”, bromeó haciendo alusión a sus decisiones políticas, precisamente respecto a las últimas elecciones de la propuesta constitucional, de la cual dijo en un comienzo que votaría “en contra” y posteriormente se cambio al “a favor”.

Evelyn Matthei y el deporte

“En el colegio, cuando yo era chica, me encantaba eso y después nunca más había estado en un lugar que tuviera ese tipo de escaleras que van fijadas al muro, y cuando vi esta no me pude aguantar. Con las escalerillas uno puede hacer muchas cosas, sirve para estiramientos, como barra de equilibrio cuando uno quiere hacer la posición invertida. Se hace contra eso, apoyando los pies”, explicó al medio LUN.

Además, contó que es un ejercicio que realiza habitualmente.

“Yo trato de hacer actividad física en forma regular y no me siento bien si no la hago. Ahora, es bastante breve, durante 15 minutos, pero trato de hacerlo cuatro o cinco veces a la semana, porque de otra manera me empieza a doler el cuello, la espalda; me empiezo a poner tiesa, entonces, esto me conserva la musculatura, la flexibilidad y el equilibrio, que son cosas que uno tiene que cuidar”, agregó.

Respecto a la ironía de la voltereta, explicó que “obviamente era una broma respecto de la política, hay que reírse un poco también. En Chile no podemos estar tan sumamente serios...”, recalcó.