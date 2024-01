“¡Yo me pongo con la fiesta!, le dije”: Coco Pacheco reveló que Felipe Camiroaga le pidió matrimonio a Angélica Castro

Coco Pacheco reveló una desconocida anécdota que vivió con el fallecido animador Felipe Camiroaga y su entonces polola Angélica Castro, quien estuvo a punto de casarse con él, según contó el chef en el programa Not News.

Todo ocurrió cuando Nicolás Larraín, animador del espacio, le consultó por la recordada figura al mostrarle una foto de él. En ese momento, Pacheco dijo de inmediato “Felipito, se le echa de menos” y se puso a recordar el tiempo en que trabajó con él en los años 90.

En específico, Larraín le consultó si recordaba alguna anécdota con Camiroaga, y Coco respondió algo que dejó a todos sorprendidos, porque desclasificó un romántico episodio en el que Angélica Castro habría recibido una tremenda propuesta de matrimonio del Halcón de Chicureo.

“Una de las anécdotas que más me golpea fue cuando estaba en la bodega, abajo en los subteráneos, de la bodega de vinos, ahí estaba con la Angélica (Castro), su polola en ese tiempo”, partió contando Pacheco para poner en contexto lo que iba a suceder.

Sacó un anillo

“Estaban tomaditos de la mano y este compadre saca un anillo y se lo pasa (a Angélica)”, comentó ante el asombo de Nicolás Larraín.

De acuerdo a su relato, Coco le dijo inmediatamente “¡te felicito, te vas a casar!”, a lo que Felipe habría contestado con un “sí me dijo, me voy a casar, ‘yo me pongo con la fiesta’, le dije”, reveló el chef.

“’Son como 420 los invitados’ me dijo felipe’, pero como le di la palabra, voy a hacer un matrimonio tipo Raquel Argandoña dije yo”, confesó el experto en cocina.

Finalmente, Pacheco no realizó la fiesta, porque contó que “después, al poco tiempo me enteré que no se realizó, así que respiré, porque me salvé de atender 400 personas”, comentó entre risas.

