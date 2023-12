“Si lo movés un poquito, saldría de ahí como loco... A él no le gusta ella”: El inesperado consejo de Luis Mateucci a Fran Undurraga en “Tierra Brava”

Fran Undurraga tuvo un momento de sinceridad durante el último capítulo de “Tierra Brava”, y es que la modelo aseguró que no se siente cómoda con sus compañeras de encierro.

La confesión se dio mientras que la influencer se encontraba hablando con Luis Mateucci, a quien le reveló que se siente fuera de lugar en el reality.

“Realmente no me encuentro. Me quiero ir, siento que en mi grupo son cerradas entre ellas. No hablo con nadie, están todas hablando de sus temas y yo me estoy acostando”, le dijo Fran.

“Siento que necesitas a alguien para conectar. Le pasó a muchos que ingresaron después, como Nicole, que no encajó nunca”, le respondió el trasandino.

Acto seguido, Mateucci le hizo una recomendación estratégica y le dio un inesperado consejo para dejar de sentirse sola: “¿Y si jodés al Uriel? Que está ahí h… con la Dani, los vi recién peleando que él no es atento y cosas así. Yo creo que si lo movés un poquito, saldría de ahí como loco. A él no le gusta ella. Entonces, yo creo que lo podrías mover un poco”, aseguró.