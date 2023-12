Diana Bolocco recordó un momento de pánico junto a su hijo cuando era niño

Diana Bolocco trajo a colación el tremendo susto que vivió junto a su hijo Diego cuando éste era sólo un niño pequeño.

El rostro de Chilevisión relató en el programa “Tarde o Temprano”, que conduce junto a Cristián Sánchez en Radio Pauta, aquel episodio cuando olvidó a su retoño, de dos años en ese entonces, al interior de un supermercado.

“Iba con mi mamá, mis dos niños (Pedro y Diego). Hago la compra, llego al auto, subo las bolsas, a los niños y se sube mi mamá”, partió contando.

“Ahí digo ‘se me olvidó comprar mantequilla’. Les dije que me esperaran, porque iba a ir corriendo. Diego me acompañó”, añadió.

Diana explicó que ese fue su “problema de cálculo”, ya que olvidó que su hijo estaba junto a ella.

“Agarro la mantequilla con Diego, hago la cola y típico me dice ‘mamá, voy a buscar unas laminitas’”, recordó.

La periodista pagó por la mantequilla y fue hacia su vehículo. “Me subo al auto, mi mamá me dice ‘¿y Diego?’”.

“Siento que por la columna vertebral me recorre un líquido frío, desde la nuca hasta el coxis. Esos momentos de pánico donde se te pasa el peor escenario por la cabeza”, aseguró.

Posteriormente, la comunicadora volvió al centro comercial y encontró a su hijito, quien aún estaba buscando láminas. “No se enteró, afortunadamente”, señaló aliviada.