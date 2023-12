Priscilla Vargas jurado del Festival de Viña del Mar y ¿candidata a reina?

Este martes se confirmaron los miembros que conformarán el jurado del Festival de Viña del Mar y dentro de ellos está la conductora de “Tu Día”, Priscilla Vargas. La periodista no daba más de felicidad, ya que la noticia fue confirmada justamente el día de su cumpleaños.

En conversación con Publimetro, Vargas afirmó que “estoy súper emocionada, de verdad, estoy recién digiriendo esta noticia y esto también para mí significa un impulso para empezar de la mejor manera el año 2024. Yo siento que ser parte del Festival de Viña y tener este rol como jurado también implica un compromiso”.

Consultada sobre cómo se preparará para ser juez ante la competencia musica, Vargas dijo que “a mí me gusta la música y tengo gustos muy transversales. Voy a ser los oídos del público y tiene que ver también con eso, de representar los gustos del público, del que está en la quinta y el que está en su casa también”.

¿Reina de Viña?

Y si hay una pregunta que se le hace a todas las mujeres que participarán del Festival de Viña del Mar, es si le gustaría ser reina.

“Es algo que hasta se me había olvidado, que existía esa posibilidad porque recién estoy pensando en que voy a ser parte del Festival de Viña en mi rol como jurado, pero además es algo que organiza otro medio de comunicación y ahí se verá qué va a pasar en este escenario que me toque vivir en febrero. La verdad es que ni siquiera lo he pensado, primero quiero disfrutar de esta hermosa tarea que me han comentado Canal 13″, respondió Priscilla.