“¿Volverías con tu ex?”: Gissella Gallardo se sinceró sobre una posible reconciliación con Mauricio Pinilla

La comunicadora Gissella Gallardo fue la última invitada al programa de entrevista de Pamela Díaz, “Sin Editar”. La periodista mantuvo una relajada conversación con la “Fiera”. Gissella se refirió a la propuesta que le realizaron de entrar a Tierra Brava, a su interés en trabajar en la televisión y también sobre su presente con Mauricio Pinilla.

[ LEE TAMBIÉN: Gissella Gallardo admite que le ofrecieron entrar a Tierra Brava y no descarta ingresar a Gran Hermano Vip ]

La ex pareja se separó a finales del año 2022 hasta ahora no ha dado indicios de una reconciliación, incluso el ex futbolista ya tuvo una efímera relación con la figura de TV Gala Caldirola.

Fue en el programa de Youtube de la “Fiera” que la comunicadora respondió a una directa pregunta: “¿Volverías con Mauricio Pinilla? ¿Volverías con tu ex?”, ante lo que ella entregó una sincera y decidida respuesta: “No”, señaló.

En esa misma línea aseguró que con Mauricio se llevan bien, no está pensando en un regreso con el ex futbolista.

Además, Díaz le consultó si sería capaz de comentar tu separación en televisión, ahora que ha incursionado más de lleno en los programas de farándula. “Sí lo podría hablar”, aseguró. “¿Podrías enfrentarlo?”, insistió Pamela. “Sí, sí yo no he hecho nada malo, no tengo nada que esconder”, respondió, añadiendo que “Es una separación, igual que millones de personas que lo están viviendo”.