Actriz Catalina Silva dedica sentido mensaje a tío que falleció en Cerro Provincia

La actriz Catalina Silva enfrenta una triste pérdida por estos días: su tío fue encontrado sin vida esta semana en el Cerro Provincia, en Santiago.

El familiar de la intérprete es el odontólogo que se perdió el pasado sábado en el mencionado cerro, al cual acudió a practicar trekking. Lamentablemente falleció en el lugar.

En este triste escenario, la actriz de “Generación 98″ le dedicó un sentido mensaje al hombre que asumió el rol de abuelo, en su cuenta de Instagram.

“Tío Reinaldo: cuando mi abuelito Manuel se fue, tú decidiste tomar en parte el lugar de tu hermano, y nos quisiste como si fuéramos tus propios nietos. Y nosotros a ti, como un nuevo abuelo que nos daba la vida. Pero esta versión era más 4×4″, inició sus palabras con cariño.

“Nos hacías hacer deporte, trekking, no tantos como te hubiese gustado si, es que tío, cada vez que te acompañaba, quedaba un mes sin poder moverme. Me hacías sentir que era yo la que tenía 80 años y tú un veinteañero”, comentó con nostalgia.

En este sentido, Catalina señaló que su tío la instaba a acudir al dentista “mucho más de lo que me hubiese gustado, pero te hacía caso, ya que en ese tema, también eras el experto. Mientras yo, te hacía comer algo rico, ir al teatro, ver teleseries o cuidar gatos, por suerte, eso también te gustaba”.

Aismismo, la joven rememoró los últimos momentos que vivió junto a este querido familiar. “El miércoles pasado estuve contigo, me pediste para navidad unos calcetines, o una bicicleta nueva. Bueno, aquí te tengo los calcetines de cobre y para várices que querías”, indicó.

Además, recordó que “me contaste que tenías organizado un tremendo paseo para el fin de semana, no me sorprendió, pues era algo que hacías todas las semanas. Lo que sí, no me dijiste que ibas a ir solo (olvidaste ese pequeño detalle), me diste a entender que era un gran paseo y con gran convocatoria, seguro para que nadie te fuese a poner freno”.

“Y lo hiciste… pero esta vez, llegaste a tu cumbre más alta. La montaña fue egoísta, porque a ti te quedaba mucho tiempo y vitalidad. Pero como dije, la montaña elige a sus hombres y no todos tienen ese privilegio”, sopesó con sabiduría.

Por último, expresó el anhelo de que el Cerro Provincia ahora lleve el nombre de Reinaldo Silva, “si ya nunca más alguien va a subirlos sin saber que en ese lugar te hiciste eterno”.

“Te amamos, viejito porfiado. Por favor, dale un abrazo bien apretado a mi abuelito Manuel en el cielo, y cachetéense mutuamente por haberse ido tan pronto. Hasta siempre, tío Reinaldo”, se despidió la actriz.