Karen Bejarano relató traumática experiencia que sufrió en concierto de Romeo Santos: “Creo que me pusieron algo”

La cantante chilena Karen Bejarano será una de las seis figuras que esta noche serán entrevistadas por Jean Philippe Cretton en el programa “Podemos hablar”, de CHV, donde recordará el angustiante episodio que sufrió luego de asistir a un concierto de Romeo Santos.

La artista nacional, de exitosa presentación en la pasada Teletón, donde fue ovacionada al interpretar los temas que la hicieron conocida en su época de Mekano, le aseguró al animador PH que difícilmente olvidará aquel concierto del “Rey de la Bachata”, no por lo que disfrutó con el show sino que por las graves consecuencias de una posible intoxicación que sufrió al beber un jugo.

La confesión de Karen en “Podemos hablar”

“Yo amo la bachata, entonces, fui a ver a Romeo Santos. La verdad es que en ese minuto lo estaba pasando chancho, estaba con una de mis grandes amigas, disfrutando el concierto”, inició Karen, quien en un adelanto del programa al que accedió publimetro.cl, manifestó que incluso temió lo peor tras el incidente.

“Terminó el concierto y, obviamente, éramos muchas mujeres en el Movistar Arena. Mi amiga me dice: ‘Oye, tengo sed’, y yo también. Fuimos al bar del Movistar, arriba a tomarnos algo. Yo me tomé un juguito porque andaba manejando. Estaba todo pasando, buena onda, me tomé el juguito, ya era tarde: ‘Chao, amiga’, le digo. Iba en el auto, porque uno vive retirado de Santiago. Voy en el segundo túnel y no empiezo a ver, se empieza a nublar la vista, pero no había tenido eso típico que te sube la presión”, relató.

“No tenía ni un pitito en el oído ni nada. De un momento a otro empecé a ver todo como si tuviera los ojos llenos de una espuma. No era el alcohol, porque de verdad no había tomado nada. Bajé la ventana para que me entrara aire y no pasaba. Voy llegando a la rotonda, que hay un servicentro en Colina, y ya no estaba viendo casi nada. Ahí me empecé a desesperar. Llegué hasta la entrada del condominio donde vivo. Paso la entrada y ahí frené, y yo ya no veía nada, de verdad ciega”, continuó la cantante, quien en medio de su desesperación atinó a llamar inmediatamente a su marido.

“Llamo a Juan (Pedro) y le digo: ‘Llegué al condominio, pero no sé en qué parte estoy, porque no veo nada’. Me puse a llorar, le corté y me quedé en el suelo esperando que la vista volviera a mí. Pidiéndole a Dios recobrar la vista”, indicó.

“Yo creo que me pusieron algo en el jugo, lo único que tomé fue ese jugo. Yo me quedé con esa sensación de mucho susto nomás. Yo creo que me dio miedo ir a preguntar si me pusieron algo”, finalizó.

