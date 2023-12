Miguelito cual sanguchito de palta: Le contó a Pamela Díaz con quién se encontró Fabio la noche de su escape

Miguelito contó todo y quizás habrá consecuencias. El participante le contó a Pamela Díaz lo que hizo Fabio Agostini, cuando se escaparon de la casa hacienda de Tierra Brava y se fueron a una fiesta electrónica.

Si bien hace unos días se vio una pelea entre el español y el comediante luego de que comenzaran a amenazarse en contar lo que habían hecho esa noche, ahora Miguelito se lanzó con todo.

Le contó a “La Fiera” y a Daniela Castro, no sin antes hacerle prometer que no diría nada, que Fabio se encontró con su supuesta expareja.

“Promete que no le vas a decir”, le pidió Miguelito en primera instancia. Luego de que Díaz le diera la mano y se comprometiera, el exMCC le dijo todo: “esa vez que nosotros nos fuimos, no disfrutamos la música”.

Esto porque según Miguelito, Fabio “anduvo buscando a su mina toda la noche, parecía perro de ella, y cuando la pillamos estuvo con ella obviamente”.

“Y ella me dijo que era su novia y que no habían terminado y a ti te dijo que era su ex y la mina lloraba cuando nos vinimos”, terminó de decir Miguelito en lo que se ve en adelanto del capítulo de este martes.