Uriel y su quiebre con Daniela Castro en Tierra Brava: “He tratado de buscarla para llevar la fiesta en paz, pero ella no quiere”

En el episodio de este domingo los seguidores del reality “Tierra Brava” fueron testigos en las plataformas de Canal 13 del final de unas de las relaciones más cómplices dentro del encierro de la hacienda peruana, el de la ganadora de Masterchef, Daniela Castro; y el cantante urbano Uriel “El Futuro” Romero.

Un quiebre que hace días se venía dilatando luego del distanciamiento que tomó Daniela, por considerar que el artista dominicano no había estado apoyándola mientras estuvo enferma, y la hipótesis de Uriel, que el fin de la relación llegó justo cuando ingresó Nicolás Solabarrieta al reality.

Botota llega y me dice que tenga cuidado con la Dani porque se le abrieron los ojos cuando vio al nuevo (Solabarrieta). Yo sé que Botota es chismosa, pero no es loca — Uriel

Tierra Brava pierde una nueva pareja

“Terminamos, quedamos como amigos”, cuenta el cantante, quien en conversación con Canal 13 asume que a pesar de este conversado quiebre, su relación actual con la chilena “es súper incómoda”.

“He tratado de buscarla para llevar la fiesta en paz, pero ella no quiere. Me dijo que lo iba a pensar si quería estar conmigo, y le dije que eso no va conmigo. Para mí es un sí o un no”, reveló el artista urbano, quien aseguró que las primeras señales del distanciamiento con Daniela se las alertó Botota Fox.

“Botota llega y me dice que tenga cuidado con la Dani porque se le abrieron los ojos cuando vio al nuevo (Solabarrieta). Yo sé que Botota es chismosa, pero no es loca. Entonces, en ese momento no le creí, pero sí me quedé alerta, se me prendió una luz en la cabeza. Y después le encontré la razón, porque en ese momento los vi muy juntos. Yo veía algo en ella que siempre me negó, que Nico le llamaba la atención”, agregó.

Respecto a si su actitud distante con la ganadora de Masterchef mientras estuvo enferma fue un factor que gatilló su separación, Uriel aseveró que “la Dani siempre es muy intensa, quiere que esté encima de ella siempre. Por eso cuando me reclamó que no estaba atento a ella, yo lo vi como una excusa”.

“Si llega Nico y un día después ella termina conmigo, eso sumado a lo que me dijo Botota, es para sospechar”, puntualizó Uriel.

“No fue por celos, porque no soy un hombre celoso. Yo no soy alguien a quien le gusten las discusiones, sentirse incómodo, soy ‘chill’, más bajo perfil. Ella es más respondona, tiene su carácter. A mí es muy difícil verme enojado. Yo diría que es incomodidad, porque si a la pareja mía le gusta otro chico es algo poco agradable. Tenía que resolver la situación para no sentirme mal”, finalizó.

