El mayor miedo de Adriana Barrientos: “La vejez...yo soy sola, no tuve hijos, ¿quién me va a cuidar, mi perrita?”

Adriana Barrientos fue a la invitada al Podcast de Eva Gómez, en donde habló absolutamente de todo, pero uno de los momentos más sensibles, se vivieron cuando la española le preguntó por su mayor miedo.

“La vejez”, contestó de inmediato la modelo, que argumentó que “porque yo soy sola”.

LEE MÁS: “Nos han llegado unos videos...”: Adriana Barrientos quedó impactada con atributo de Fabio Agostini

“Vi un pedazo de la película de Augusto Góngora, pero hay situaciones de la jevez como esa que si uno está sola...yo no tuve hijos, no tengo a nadie que me cuide, ¿quién me va a cuidar, mi perrita?”, dijo la panelista de “Zona de Estrellas”.

“Entonces le tengo mucho miedo a eso, porque estoy sola”, terminó de decir Barrientos, a lo que Eva dijo entenderla, ya que su madre tiene 92 años, vive en España, y necesitan mucho amor, ya que además ven que sus amigos comienzan a morir.