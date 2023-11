“Si no me hubiesen parado...”: Jorge Aldoney recordó pelea con Sebastián Ramírez en Gran Hermano

Tras su salida de Gran Hermano, Jorge Aldoney se refirió a uno de los momentos más tensos que vivió al interior de la casa estudio en Argentina y que tuvo directa relación con el veterano de los mil realities, Sebastián Ramírez.

Fue durante la noche del miércoles, desde el estudio de CHV, donde recordó la acalorada discusión que tuvieron el día que salió eliminado Fernando Altamirano, Bambino, y estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Según reconoció, en aquella oportunidad estuvo dispuesto a irse a las manos contra Sebastián, asegurando que, incluso, lo hubiese nockeado, haciendo uso de sus conocimientos en defensa personal.

“La gente que ha tenido esos acontecimientos en su vida, sabe que cuando uno toma una decisión, se nubla. Yo estaba en esa posición. O sea, si no me hubiesen parado, yo lo hubiese ‘dormido’”, reconoció con seguridad.

Jorge recordó pelea con Sebastián

Además, comentó que fue el insulto que realizó Ramírez, quien lo trató de “maricón”, el que lo sacó de sus casillas, puesto que no está acostumbrando a tratarse de esa manera con sus cercanos.

“En mi vida tengo relaciones de mucha calidad con mis amigos. Los hombres, al menos con los que yo me relaciono, siempre tienen mucho respeto. Nunca llegamos a insultarnos, a gritarnos, y yo sentí que ese insulto (de Sebastián) fue gratuito”, añadió.

“Fue gratuito el subir la voz. Yo no estoy acostumbrado a que alguien me levante la voz, y que se le inflen las venas. Me salí de las casillas”, admitió.

Finalmente, Diana Bolocco le preguntó si efectivamente lo hubiese golpeado, a lo que Jorge reconoció que “yo creo que sí”, consignó Página 7.