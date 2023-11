“La que se va a comer a Nico soy yo”: Solabarrieta se convierte en objeto de deseo de varias mujeres en Tierra Brava

Nicolás Solabarrieta llegó con fuerza al reality “Tierra Brava”, pero no sólo como un fuerte competidor para el programa de Canal 13, sino que como objeto de deseo para algunas de las mujeres del encierro.

Esto, luego de la inmediata reacción que provocó entre algunas de sus compañeras, entre ellas, Guarén, Nicole Block, Chama e incluso Daniela Castro, quienes en diversos momentos han dejado en evidencia sus intenciones con el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

Nueva tentación en Tierra Brava

La más directa de todas, Nicole, quien anoche, durante una actividad recreativa con temática de música disco de la década de los setenta, para el team ganador de la última competencia por equipos, no dejó pasar la oportunidad para darle un beso al exfutbolista.

Si bien fue por una competencia que ganó Nicolás, y en la que tuvo que elegir entre Chama, Angélica Sepúlveda y la propia Block para darle un beso, la actriz no se hizo mayores problemas para tomar la cara del deportista y darle dos besos.

Tras la fiesta, y en un ficticio cara a cara entre los integrantes del equipo rojo, según informó Canal 13, Nicole llamó a la Guarén para aclararle que el joven será suyo durante su estadía en la casona.

“Laucha, bebé, no te la puedes, no eres competencia para mí en ningún aspecto. Y la que se va a comer al Nico soy yo”, remató.

Nicole Block fue la primera en darle un beso a Nicolás Solabarrieta en "Tierra Brava". Fuente: Captura de pantalla del programa "Tierra Brava", de Canal 13.

La directa alusión a Guarén se debió a la reacción que tuvo la joven apenas ingresó a la casona Solabarrieta, donde la influencer se enfrascó en una discusión con Chama para mostrarle las instalaciones de la vivienda.

Otra que también habría puesto sus ojos en el retirado futbolista habría sido Daniela Castro, quien desde su llegada ha marcado una distancia con su actual interés amoroso en el reality, Uriel.

Algo que el propio cantante urbano le reconoció a Guarén, quien tras escuchar del interés de la chef en Nicolás, puso una cara de incredulidad e incomodidad a la teoría de Uriel para explicar su eventual ruptura con Daniela.

“Cuando el chamaquito nuevo, que llegó, no te voy a decir que no es bonito, etcétera, etcétera, pero hubo una persona que me dijo a mí. Ya tú sabes, ok, la Botota. Ella me dijo ‘ten cuidado Futuro, que vi a Dani que blá, blá, blá’, bueno que la hue*** fue como un recibimiento medio gustoso, pero ayel (sic) estaba como muy diferente, conmigo. Yo lo noté. Y me sentí así. Yo siento en mi corazón que ella le gusta. Y yo lo dudo que te lo diga”, señaló.

