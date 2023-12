Gala Caldirola contó detalles de traumático accidente vehícular que le desfiguró el rostro

En diferentes ocasiones, Gala Caldirola ha relatado pormenores del traumático accidente vehícular que vivió junto a su expareja, Alberto Santana, hace 11 años en España.

Nuevamente, ahora en la reciente edición del programa “Va de mí”, la hispana dio a conocer más detalles de esa experiencia límite.

“Fue una de las experiencias más dolorosas y de más aprendizajes de mi vida”, definió la exchica reality, quien hace pocos meses regresó a su patria natal, de forma definitiva, luego de residir varios años en Chile.

Respecto de este traumático episodio, añadió que “una noche yo tuve un evento, en Badajoz de Extremadura (España). Ahí nos conocimos con Santana. Volvíamos al hotel, a las cinco de la mañana. Íbamos por una zona de montaña, que no tenía barras de seguridad”.

Entonces, según contó, un ciervo se cruzó en el camino. “Era un animal gigante de 400 kilos. Cuando apareció, no tuve tiempo de reaccionar. Chocamos contra él. Todavía recuerdo el reflejo de las luces en el pobre animal que murió”, añadió.

“El auto cayó por el barranco. Yo no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Salí disparada del coche. Estuve más de 45 minutos perdida en la montaña, no había luz. No podían encontrarme”, aseguró la exesposa de Mauricio Isla.

“Recuerdo que en algún momento alguien me tomó en brazos y me dejó al lado de Santana. Le decía: ‘Abrázala que no está bien’”, rememoró la influencer.

Graves secuelas del accidente

En un contexto más amplio, Gala explicó las graves consecuencias del accidente. “Me tuvieron que tener sedada durante una semana porque, hasta que no bajara la inflamación de mi rostro, no podían operarme”, precisó.

Asimismo, señaló que el impacto le fracturó sus extremidades y le desfiguró el rostro, dado que se quebró todo el lado derecho de su cara.

“Tuvieron que hacerme una reconstrucción maxilofacial”, indicó Caldirola.