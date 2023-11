“Pa’ mí está muerta la gente, hue***”: Pamela Díaz lanza dura advertencia a Botota en Tierra Brava

Pamela Díaz dio pistas anoche en “Tierra Brava” de su eventual distanciamiento de Botota Fox, a quien anticipó en el avance del reality que le reclamará por su eventual acercamiento a Chama, Luis Mateucci y Junior Playboy.

Será durante una conversación con Uriel donde la Fiera será advertida de la postura de la transformista, quien si bien se muestra cercana a Pamela en el encierro peruano, mantiene una relación más que amistosa con el trío más odiado por la morena.

La molestia de Pamela en Tierra Brava

“La veldá (sic), veldá (sic), no es amiga tuya (...) una amiga tuya, de veldá (sic), dice ‘no le hagan eso a Pamela, que ella fue muy...’, y te defiende”, es parte de la señal que el artista urbano le dejó a Pamela para que se diera cuenta de las reales intenciones de Botota.

Algo que dejará muy molesta a la Fiera, quien sin dudarlo, y según detalla el adelanto del próximo episodio del reality, le insistirá a Uriel que “lo tengo clarísimo”.

Nicolás Solabarrieta tiene a Tierra Brava “patas para arriba”: Dijo estar libre y dispuesto a todo y mujeres revolucionadas

“El día que volvió la Botota, y la Chama se subió (encima de Botota), así como ah. Ellos venían una semana antes así, y me picó”, confesó Díaz, quien anticipó la futura conversación que tendrá con Botota.

Pamela Díaz le quemó polera a Luis Mateucci y se desata pelea en Tierra Brava: “Nunca me esperé una boludez tan grande”

“Esa hue***, montón, fue así nomás. Y yo ahí dije ‘mmm, ya, ok, piola’. Entonces, se había ido una semana antes, y yo la había visto pelándome. Y ahí pasó lo que te dije. ‘Botota, mírame a la cara, no me defraudes’. Mañana le voy a decir ‘Bototita. ¿Sabís (sic) qué? No me cagues, de ninguna forma, porque yo soy una hue*** muy leal’. Y ella sabe como yo soy cuando me da la hue***. Pa’ mí está muerta la gente hue***”, finalizó.

“Le estaba regalando un pase gol”: Max Cabezón explicó supuesto bullying de Pamela Díaz a Angélica Sepúlveda

Luis Mateucci furioso con Pamela Díaz en Tierra Brava: quiso quemarle letrero y le dijo a Solabarrieta que ahora “no la quiero ni ver”