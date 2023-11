Nicolás Solabarrieta tiene a Tierra Brava “patas para arriba”: Dijo estar libre y dispuesto a todo y mujeres revolucionadas

El exfutbolista e influencer Nicolás Solabarrieta se sumó a “Tierra Brava” y en su primer día dejó la grande. ¿Por qué? Bueno, tras su presentación, Guarén se ofreció para mostrarle la casa, pero Chama se adelantó y terminó haciéndolo ella. Pamela, quien lo conoce de antes, se interpuso para advertirle: “Ten cuidado. Hay personas que te vas a dar cuenta que son muy falsas”.

Posteriormente, Guarén discutió con Chama por acaparar al recién llegado. La venezolana confesó a Angélica que lo hizo sólo para molestar a Guarén. Y para incomodar a Chama, Guarén fue al gimnasio donde ésta y Angélica estaban haciendo pesas, y se puso a imitarlas. “Yo cada vez me convenzo más de que ella es una lauchita. Le colocas el pie encima y cag…”, dijo la “Fierecilla” cuando ella se fue.

¿Asustaron a Nico?

Luis, luego, les dijo a Chama y Angélica que no asusten a Nico, porque sino se va a acercar más al otro grupo, como todos los demás. “Si se suma a ellos, va a ser nominado. Porque no sabemos cómo es en competencia”, dijo la “Fierecilla”, quien está segura de que el joven futbolista se convertirá en otro aliado de Pamela Díaz.

Por su parte, Nico fue interiorizado en las dinámicas de la casa por sus demás compañeros -y advertido sobre sus impresiones de Luis y Chama-. “Me metieron todo el miedo con el equipo rojo”, comentó el joven, quien, consultado por su estado civil, dijo estar libre y dispuesto a todo: “Entro soltero”.

En tanto, consultado por su relación con el fútbol, el joven lo definió como su gran pasión. “Desde los 8 años lo fue. Pero tuve un momento de luto, yo ahora no puedo ir a los partidos ni verlos. Como que ya no me nace. Pero yo creo que se va a recuperar”, admitió.