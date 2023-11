“Me costó mucho emparejarme”: Ricardo Fernández y su nuevo amor con actriz de Mega

El actor de 45 años, Ricardo Fernández, habló en cuerpo y alma con revista Sarah, de la A a la Z, respecto a su carrera profesional y su vida personal. Desde su miedo a la vejez, ser considerado un ícono gay por sus personajes, hasta su nueva relación de amor tras separarse de la madre de su hija.

Junto a una sesión de fotos a torso desnudo, el galán de teleseries, habló por primera vez sobre cómo decidió abrirse nuevamente al amor, sobre todo para no afectar a su primogénita.

“A mí me costó emparejarme después de que me separé, porque es un escenario completamente diferente. Uno no quiere exponer nunca a un hijo. Nunca fui de la idea del papá que tiene pololitas, que entran y salen; lo evité durante muchos años”, contó.

Ricardo Fernández y el amor después del amor

Pero, “en la medida que yo tuviera una relación estable y seria, mi hija podía participar. Ha ocurrido solo una vez, que es la relación que tengo, donde mi hija se abre a compartir con mi pareja”, señaló respecto a la unión con la también actriz de Mega Camila Hirane, la cual se dio a conocer el año 2022.

Además, reveló por qué no le gusta hablar de sus relaciones de amor, puesto que al mostrar los bellos momentos, también implica contar cuando hay quiebres.

“Es súper fácil compartir la parte buena de una relación y el esplendor de una relación, pero compartir el término y el dolor también están asociados. Entonces, prefiero no dar que hablar en ese sentido, me da vergüenza”.

Finalmente, respecto al tiempo que se tomó para entregarse a una nueva relación, confesó que, primero “sentía que tenía que recuperarme a mí, y tratar de explorar un mejor vínculo con mi hija, porque eso se debilita mucho, por lo tanto hay que inventar un nuevo vínculo que ocurre realmente después de que te separas”.

