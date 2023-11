Feroz amenaza de Alana y “encargo” a un secuaz insinúa nueva muerte en “Juego de Ilusiones”

Un decisivo momento quedó en evidencia este miércoles en un nuevo capítulo de “Juego de Ilusiones”, en el cual se insinúa que otra muerte afectará a uno de los personajes de la historia.

La posibilidad de un eventual homicidio se cierne sobre Bárbara, la directora del centro penitenciario El Faro, luego que en el episodio se apreció que Alana (Dayana Amigo) profirió una amenaza, al tiempo que se comunicaba telefónicamente con uno de sus secuaces para hacerle un “encargo”.

En el adelanto del próximo capítulo se insinúa la posible víctima de la misión encomendada por la peligrosa reclusa. “Esa mujer se va a arrepentir de meterse con mi gente”, señala Alana por teléfono, en referencia a lo sucedido con Mariana.

Cabe recordar que el rol de Carolina Arregui estuvo a un paso de ser internada indefinidamente en un hospital psiquiátrico por orden explícita de Bárbara (Paulina Eguiluz). Finalmente, la madre de las hermanas Mardones Nazir se librará de ese destino.

No obstante, no correría la misma suerte la directora de la cárcel. En el anticipo se observa que Bárbara llama desde su auto a Guzmán (Camilo Carmona) con intención de ofrecerle reintegrarse a sus funciones de gendarme en el penal, pues aún no ha hecho efectivo su despido.

En ese instante, un vehículo se ubica a su costado, desde el cual bajan el vidrio y le disparan al personaje de Paulina Eguiluz.

En la escena, se escucha el disparo en el altavoz del celular de Carmona, quien se encuentra en una juerga, pero se preocupa por lo sucedido. No se sabe entonces si Bárbara fue impactada por la bala o su situación luego de que el desconocido percutara el arma.

Sólo queda esperar al episodio de este jueves para enterarse del desenlace de la nueva arremetida de Alana.