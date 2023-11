Longton reconoció a Pamela Díaz estar colapsado en Tierra Brava: “Estoy estresadísimo, al máximo”

Arturo Longton reconoció a Pamela Díaz y Fabio Agostini en el último episodio de Tierra Brava estar colapsado y estresado en el encierro del reality de Canal 13.

El duro momento de “La Leyenda” llegó luego de su discusión con Shirley Arica, una de las principales razones por las que el chico reality estaría agobiado dentro de la casona, principalmente por las complicaciones que su coqueteo con la peruana supone a la relación con su esposa, Daphne Bunney.

El desahogo de Longton en Tierra Brava

“Estoy estresadísimo hue***. Sí, al máximo límite. Cansado, hue***. Me agota esta hue***. Todos los días, que la hue***, que la hue***, que pa’ allá, que pa’ acá, y que este, que la mañana, que las moscas, que la hue***. No, no estoy pa’ sorportar esta hue*** yo, ya”, fue el sincero lamento de Longton con la Fiera, la primera en escuchar el desahogo del chico reality.

“No sé (porqué ingresé), poh, no sé. Quizás pa’ probar la experiencia, y todo, bacán. Pero ya fue suficiente, hue***”, indicó Arturo, quien se vio tan complicado en su conversación con Pamela, que llevó a Agostini a unirse en el diálogo.

“¿Por qué estás así?”, le pregunto el español, instancia que aprovechó Longton para aclararle sus sentimientos a la dupla.

“Estoy estresado, mal. Sí poh, si tú (Fabio) me hai (sic) visto. Estoy súper estresado. Y el que me ría no significa que el estrés no me lo lleve por dentro. ¿Qué me estresa? Es un cúmulo de situaciones, no es una sola, hue***. Y ni siquiera he estado en la otra pieza, ahí me muero”, dijo.

Las complicaciones por relación con Shirley

El ataque de sincericidio de Arturo prosiguió luego en una de las habitaciones de la casona, donde Longton acabó reconociéndole a Fabio que su mayor nivel de estrés estaba, no en su relación integrantes del encierro, sino en lo complicado que se encontraba en su relación con la joven peruana.

“No sé cómo se va a ver esto de afuera, porque voh estás soltero (le dijo a Fabio). Tengo al amor de mi vida afuera (Daphne), entonces que ella vea situaciones que son incómodas, hue*** cómo no voy a estar como el hoyo, bueno si le doy un beso voy a estar hasta el (...) o sea, eso es engaño, pero el hecho de coquetear ya está mal”, señaló Longton, quien incluso reconoció estar “aliviado” por haberse alejado de Shilrey luego de la discusión que tuvieron.

“No la he tocado, de manos, nada. Es que estamos casados, poh (con Daphne). Es una huev*** que no he podido controlar, no sé si me entendís (sic), es superior a mí. No es que yo haya querido. ¿Cachai? Pero el tema es que la hue*** va escalando, pero tú no sabís porque estamos 24/7. Y ahora discutimos, por una hue***, y ahí puedo hacerme el hue***. Pero de repente, cuando alguien te atrae, te atrae, y cagaste nomás. ¿Que vai (sic) a hacer, hue***?”, finalizó.

