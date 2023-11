Jonathan se aburrió de Pamela Díaz en Tierra Brava: “No vengas a besar a éste y después en las noches a besarme a mí”

Jonathan Mujica se cansó de Pamela Díaz en Tierra Brava. Al menos así lo intentó decir. “No vengas a besar a éste en frente de las cámaras y después en las noches a besarme a mí. No quiero estar metido en ese juego, porque ella me gusta”, confesó el modelo en conversación con Luis Mateucci.

“Yo le había dicho (a Pamela) que me gustaba de verdad. Por eso no es que me piqué, sino que ahí me desilusioné. Porque no es como que no sabía, sino que se le pasó la mano”, añadió Jhonatan con un tono de resignación y decepción en su voz ante los constantes besos que Pamela le da a Fabio Agostini.

El mea culpa de Pamela y el coqueteo con Fabio

“Jhonatan me odia. Igual nada que ver lo que hice”, confesó, refiriéndose a los besos que compartió con el español durante la última fiesta.

“Antes podían pasar 3 o 4 días en que nada, y después igual nos besábamos y andábamos amorosos. Pero ahora todo se derrumbó. Además, que todos en la cocina le decían que nada que ver lo que yo había hecho”, agregó “La Fiera” con un dejo de nostalgia y preocupación en su voz.

“No tienes que darle explicaciones a nadie, ni que fueras la señora de Jhonatan, tanto drama”, expresó Fabio.

“Me ha apetecido con Nicole, y lo hice, le di un beso, nadie me obligó a hacerlo. Si te gusta cómo son las cosas, qué bien, y si no, qué pena, pero a mí me gusta ser sincero”, admitió el español.

“Hoy iba a ir a quedarme a tu cama, pero como te besaste con la otra, no puedo”, le respondió Pamela.