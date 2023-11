¿Choque de egos en la Teletón?: Millaray aclara supuesto conflicto con Diana Bolocco

La animadora de televisión Millaray Viera salió a responder ante los supuestos reclamos que habrían surgido en su contra, por el protagonismo que tuvo durante la Teletón, cuando compartió pantalla con Karen Doggenweiler, Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo al comienzo de la cruzada solidaria.

Según indicó el medio El Filtrador, desde CHV habrían presentado una queja por dar pantalla a la exconductora de Sabingo, quien renunció al canal, por sobre Diana Bolocco.

[ “Venimos de población”: El mensaje de Hans Valdés tras ser eliminado de Gran Hermano ]

Las críticas apuntarían principalmente, puesto que Viera no se encuentra en ninguna casa televisiva, mientras que la hermana menor de Cecilia Bolocco era la carta contemplada por CHV.

A raíz de esto, la hija del fallecido cantante Gervasio, se refirió a la supuesta polémica y a la vez, defendió su merecida participación, aclarando que ella trabaja todo el año para la Teletón y no solo durante las 27 horas de amor.

Millaray descarta polémica en Teletón

“La verdad, mis compañeros fueron siempre buena onda conmigo. Yo siempre voy a estar donde Teletón me lo pida. He pasado años animando las madrugadas, feliz de la vida. Indistinto del horario, yo voy a estar donde me necesiten, siempre, todo el año”, dijo en conversación con el periodista Luis Sandoval.

Además, dejó en claro que nunca ha tenido conflictos con sus colegas.

“Llevo cinco años animando la Teletón y siempre han sido igual de cariñosos. Y eso que dice la nota, que los canales eligen los rostros, hace años que no es así… que yo sepa”.

Finalmente, recalcó que su participación con la cruzada solidaria es todo el año y no solo para robar pantalla.

“Yo trabajo mucho con Teletón, todo el año (…) No tengo idea (sobre el rumor), pero no creo (que sea cierto)”, sentenció para el live Que te lo digo.

Diana Bolocco, en tanto, no habría participado en un comienzo de la Teletón, puesto que se retrasó su llegada a Chile, tras su visita a los participantes de Gran Hermano en Argentina.

Además, tras arribar al teatro Teletón se mostró muy amigable con Millaray Viera, pero le habrían llamado la atención por hacer mención al reality de CHV.