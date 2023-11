Paty Maldonado tilda de “antidemocrático” que la hayan declarado “persona no grata” en Copiapó

Patricia Maldonado comentó la decisión del concejo municipal de Copiapó que, la semana pasada, la declaró “persona no grata”, justo antes de que se presentara con su espectáculo stand up en la ciudad.

“Me preocupé un poco, porque no sabía qué pasaba”, inició sus palabras al respecto en la edición de este lunes de “Tal Cual”, por las pantallas de TV+.

En este escenario, Maldonado rememoró que en el año 90 fue declarada “persona no grata” en Cuba, por el mismísimo Fidel Castro. “Eso me honra. Dejémonos de broma, él era el presidente en ese momento”, destacó.

Sobre la decisión del concejo municipal la Copiapó, la opinóloga señaló que la noticia la tomó con mucha sorpresa.

“Yo dije: ‘¡Qué cosa más rara!’. Cuando la gente no tiene nada que hacer y se quiere ganar la plata así… está bien”, argumentó.

“Con mi equipo nos preparamos porque era probable que tuviéramos algunos inconvenientes. Cinco pelagatos nos podían estar esperando en el aeropuerto, pero no había nadie. En el hotel no tuvimos ningún problema”, aseguró.

En este sentido, esgrimió que encuentra “antidemocrático” que el concejo municipal adopte este tipo de resoluciones. “No están permitiendo que la gente se exprese”, alegó.

“Yo he llenado cinco veces el Teatro Municipal, mi pregunta es… ¿Ellos no sabían que yo no era partidaria del gobierno? ¿Alguien no sabe que soy pinochetista? Para mandarle un comunicado”, indicó con evidente ironía.

“Hay problemas reales en Copiapó. En Atacama hay dos colegios deplorables, hay muchos extranjeros viviendo en las calles, hay un problema de seguridad espantoso en la ciudad… ese es un trabajo real que tienen que hacer los concejales, no preocuparse que la Paty Maldonado vaya a dar un espectáculo”, fundamentó.