Karen Doggenweiler mostró consecuencias de fuerte caída que sufrió producto de las lluvias

Un doloroso accidente casero sufrió Karen Doggenweiler producto de las lluvias, tras caer en su domicilio, quedando con un pequeño corte en la espalda. Así lo mostró la propia animadora en el matinal Mucho Gusto de Mega.

“Me caí, me caí ayer, Gonza. Me caí, no sé si mostrarles o no”, dijo la conductora a su compañero Gonzalo Ramírez, consignó Página 7.

Karen Doggenweiler sufrió fuerte caída

Ahí, la exTVN explicó que “empezó un granizo, yo justo había pasado a mi casa y tenía que hacer otra cosa. Estaba sacando unos cojines de afuera y me caí, ¿les muestro?”, señaló.

Tras ello, se levantó la blusa y mostró el pequeño corte que tenía en su espalda, producto del golpe que se dio al caer al suelo, dejando sorprendidos a los colegas en el estudio.

“No deja de ser. Me resbalé y me pegué justo en el canto de una escalera y por poco no me pego en la cabeza”, detalló.

“Esa es una caída súper peligrosa, ¿te dolió mucho el metapío? ¡Qué viejo!”, bromeó Gonzalo, refiriéndose al líquido yodado desinfectante de heridas.

Finalmente, Karen expresó que “fue poco comparado con lo que pasó ayer, porque hubo choques (por el mal clima)”.