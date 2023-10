“Soy sa...”: Max Cabezón reveló su particular orientación sexual en Tierra Brava

El participante del reality Tierra Brava, Max Cabezón dio a conocer su orientación sexual, en conversación con el animador Sergio Lagos.

Fue durante una dinámica grupal donde los integrantes del encierro en Perú contaron aspectos de su vida, según lo que les salía en una caja que tuvo que abrir cada uno.

Fue así como el exMaster Chef, reveló que es “sapiosexual”, término que se acuñó hace dos décadas en Internet y que corresponde a las personas que les atrae más la inteligencia que el físico.

“Me he dado cuenta que yo siento atracción sexual, o me gustan las personas, cuando realmente hay inteligencia de por medio. A mi me seducen las mentes”, explicó sobre el concepto “sapiosexual” que le salió en su caja.

Según contó, se ha llegado a enamorar y le produce excitación cuando está frente a una personal de alto coeficiente intelectual.

Tras eso, explicó que se siente fuertemente atraído por su compañera peruana Shirley Arica.

Actividad dejó llorando a todos

De los otros participantes, Jhonatan Mujica se refirió al poliamor, cuando estuvo en una relación con un hombre y una mujer a la vez. Mientras que La Guarén prefirió no hablar, luego de abrir su caja negra, señalando que se encontraba “muy sensible” y se retiró llorando de la actividad.

Arturo Longton, Fabio Agostini, Uriel, en tanto, se emocionaron hasta las lágrimas al hablar de sus seres queridos.