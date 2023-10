Martina Araneda revela detalles de su nueva vida en Estados Unidos junto a su familia

Martina Aranda contó la experiencia que ha significado para ella radicarse en Estados Unidos junto a sus padres, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, ahora con una nueva vida lejos de Chile, cursando una carrera en una universidad americana.

La joven de 22 años reveló que emigró de Chile hace un año y que dejó en nuestro país sus estudios de Derecho, en conversación con Maura Rivera para “Haciendo Patria”.

“Fue un proceso complicado”, afirmó sobre decidirse a terminar con su residencia en Chile, dado que se encontraba estudiando en la Universidad Católica y embarcada en un pololeo.

Según Martina, cada vez que iba de visita a Estados Unidos a ver a su familia notaba que era mucho más feliz en el extranjero.

En medio de los continuos viajes, Rafael Araneda inició los trámites de residencia de ella, motivo por el cual decidió pasar un tiempo con su familia hasta obtener la Green Card, para después regresar a Chile.

No obstante, esto no sucedió. “Empecé a cuestionarme (todo) y terminé. La distancia hizo que no funcionara”, explicó acerca de su pololeo, el que finalizó tras tres años.

En este escenario, Martina se abrió a la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, concretamente en la Florida International University (FIU).

“Cuando terminé (el pololeo) le dije a mi papá: ‘¿Por qué no vamos a ver la carrera de Derecho en la FIU, cómo es el sistema?’. Y él motivado a mil”, señaló.

“Yo quiero ser abogada, pero en el área penal. Entonces, teniendo eso en mente, (me matriculé) en Crime Science (Ciencias del Crimen)”, precisó.

Martina Araneda reveló que ahora, viviendo junto a su familia, ha encontrado la felicidad plena. “Volví a ser yo, algo que en Chile había perdido”, admitió.

“Me empecé a sentir cómoda conmigo misma (…) Me encanta vivir acá, tuve que volver al nido y estoy contenta”, expresó con alegría.