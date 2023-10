“Gracias por esta visita”: Rubén Gutiérrez reaparece en redes junto a su padre y nuevo look

El exparticipante de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez, reapareció en redes sociales, tras su última publicación realizada en septiembre, cuando realizó una declaración pública respecto a su expulsión del reality, al ser acusado por Scarlette Gálvez de realizarle tocaciones.

En esta ocasión, el excarabinero, publicó una fotografía junto a su progenitor, en su cuenta de Tik Tok.

“Padre gracias por esta visita”, escribió junto a la imagen donde llamó la atención su nuevo look, luciendo barba y una baja de peso.

Si bien, Gutiérrez desactivó los comentarios de la gente, debido al hate en su contra, desde otras cuentas que replicaron la fotografía, los cibernautas dejaron sus palabras de apoyo.

“Fuerza Ruben Dios se encargará de todo ánimo”, “por algo no quieren sacar a Scarlet para que no diga que fue todo armado por producción o quizás fue verdad nadie sabe solo los dos protagonistas”, “Estoy de acuerdo, hay que oír las dos versiones, no se puede juzgar y opinar de algo , que nadie conoce la verdad absoluta solo él y ella”, “fuerza Rubén que la demanda para limpiar tu honorabilidad sea un éxito. se debe siempre tener las dos versiones de la moneda. suerte”, escribieron.

Declaración pública de Rubén

“Han sido 3 semanas muy difíciles para mí y mi familia. Las graves acusaciones que se hicieron en mi contra, no solo me afectaron a mí, sino que también a mi familia y cercanos. Por eso solo quiero reafirmar mi inocencia”, señaló, además de agradecer a quienes creen en él.

“Quiero que sepan que estoy eternamente agradecido”.

“Actualmente estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente”.

Además, agregó que “estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo”.

Respecto a su salida del encierro, reveló que “desde que llegué a Chile he estado en aislamiento con mi familia, especialmente mis dos hermanas que se han preocupado de cuidarme y darme contención, ya que aún me encuentro abatido emocional y moralmente. Todo esto ha sido shockeante para mí, me generó un trauma demasiado grande que aún no logro dimensionar, puesto que todo esto ha removido antiguas heridas, penas e inseguridades”.