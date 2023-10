“Un lugar donde debía estar”: Kenita reveló detalles desconocidos de su llegada a “Sígueme” y reencuentro con Daniella Campos

María Eugenia Larraín reveló este jueves detalles desconocidos de las negociaciones que marcaron su regreso a la televisión, en el programa de espectáculos “Sígueme”, de TV+, donde vivió un mediático reencuentro con Daniella Campos.

Otrora rivales en el ambiente farandulero de las décadas de los noventa y dos mil, por ser antiguas parejas del exfutbolista Iván Zamorano, el arribo de ambas al espacio del canal privado generó variados comentarios, y la posterior reflexión de las modelos por el hecho.

La versión de Kenita Larraín

Una de ellas, Kenita, quien en conversación con lun.com dio algunas pistas de la que consideró una señal para decidirse a enfrentar su pasado y “quizás para solucionar algo”.

“Cuando la llamaron para participar en el programa, no se enteró que Daniella Campos también estaba siendo considerada”, indica el medio de circulación nacional, donde la numeróloga expuso que si bien aceptó finalmente la propuesta de TV+, no fue sino después de varias reuniones con los encargados del espacio.

“En la segunda entrevista, sí la nombraron (a Daniella). Y mi primera reacción frente a eso fue decir: ‘Estoy en otra, no quiero pasarlo mal’, así que mi reacción fue restarme, además tenía problemas de horarios”, confesó Kenita.

“Si hay algo seguro...”: Kenita defiende a Ríos y asegura que ve a “un Marcelo más mesurado” tras reconocer su quiebre con Paula Pavic

Su negativa inicial, y en dos ocasiones, llevó a que los responsables de “Sígueme” redoblaran sus esfuerzos para confirmarla en el panel de expertos en espectáculos que además de ella y Campos, integran los periodistas Sergio Marabolí, Michael Roldán y Cecilia Gutiérrez.

“Me bajé, luego me llamaron de producción para decirme que había nuevos horarios, jajajá. Mi filosofía de vida es que todo pasa por algo y que nunca estamos en el lugar equivocado”, agregó.

“Hubo muchas señales de que era un lugar donde debía estar, quizás para solucionar algo, así que lo tomé como una oportunidad para también hablar en pantalla sobre la numerología y la sanación”, explicó Larraín, quien no olvida sus primeros minutos junto a Daniella en el programa de TV+.

Daniella Campos y compartir en “Sígueme” de TV+ con Kenita Larraín: “No quiero que me presionen”

¿Le enseñó magia negra o no?: Daniela Aránguiz aclara sus dichos sobre Kenita Larraín

“Los primeros minutos fueron tensos. No por nosotras, sino por el entorno. Todos estaban expectantes esperando si pasaba algo, entonces la energía era extraña. Ese sentimiento se ha ido diluyendo entre más nos vemos”, puntualizó.

“Yo le dije en vivo que había soltado, que no tenía rencor. Aquí hay dos historias. Ella tiene su percepción de lo que pasó y yo tengo la mía. Yo podría decir que muchas veces me descalificó por la prensa, incluso hasta en el estelar ‘El Purgatorio’ que fue hace menos de dos meses. Yo podría tener una postura de ‘no te perdono, sigues inventando cosas feas, tratándome mal’, pero en el primer programa le dije que no guardo cosas”, finalizó.