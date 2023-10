¿Terminó con Bambino por WhatsApp?: Alessia contó su verdad tras el quiebre de su relación

Alessia Traverso y Fernando Altamarino, más conocido como Bambino, fueron la primera pareja que se formó dentro de “Gran Hermano”. La relación duró hasta la eliminación del joven, quien esperó a la cantante hasta que ella finalmente fue eliminada semanas después.

Una vez que Alessia salió del encierro, su estadía en el mundo real fue muy corta debido a que fue instantáneamente escogida por sus compañeros para volver al reality, y en este periodo de tiempo, dio término a su relación con Fernando.

Harto se rumoreó del quiebre de su relación, una de las especulaciones más fuertes es que la cantante habría roto con Bambino a través de un mensaje por WhatsApp.

“Ahí le mandé un mensaje...”

La exparticipante del reality, quién fue eliminada este pasado domingo, estuvo de invitada en el programa de streaming de Chilevisión, “Ni tan basados”, en donde se refirió a su polémico término.

Ellos le preguntaron por su primera visita al programa, tras su primera eliminación, en donde Fernando la pasó a buscar, y los panelistas notaron que había cierta tensión, y el término de su relación se anunció al día siguiente. Por esto, los streamers pensaron que el quiebre se dio después del programa.

Así que le preguntaron a Alessia si es que esto era verdad, y ella lo desmintió, pero no sólo aclaró eso, sino que también la forma en que terminó su relación. “Él creo que comentó que terminamos por WhatsApp, pero eso tampoco es cierto”, reveló.

“Nosotros tuvimos una conversación antes de eso, la verdad no quiero hablar mucho del tema porque no quiero hablar de más de una persona, que fue una relación bonita, por respeto y todo, y él está dentro de la casa. Bueno, él habló harto de mí cuando estaba dentro de la casa”, agregó Alessia.

La joven cantante aclaró que el término ocurrió en su auto, y que el mensaje de WhatsApp fue después de esto. “Nosotros tuvimos una conversación en que aclaramos las cosas, después no hablé más con él por un tiempo”, continuó.

“Después, él me mandó un mensaje (...) que quizás no le quedaron tan claras las cosas, y ahí le mandé un mensaje. Ya habíamos tenido una conversación previa, eso es lo que no me gustó enterarme de eso”, cerró Alessia Traverso.