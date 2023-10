“¡Qué terrible el acoso!”: Usuarios condenan hostigamiento de parte de Raimundo hacia Scarlette en “Gran Hermano”

El conflicto entre Raimundo Cerda y Scarlette Gálvez continúa en “Gran Hermano”. Después de la fiesta, los participantes discutieron fuertemente, por lo cual la joven terminó pidiéndole disculpas a Rai, pero él no las aceptó, ni tampoco pidió perdón.

Raimundo sacó a colación el evento que parecía zanjado en la gala del día del martes, con el fin de volver a exponer la situación, dejar mal a Scarlette y al resto de las mujeres, como también para enfatizar lo ofendido que se sentía.

“El caballero”

Sin embargo, Rai no ha dejado de hostigar a las mujeres de la casa, atacando a Cony después de las nominaciones por estar susurrando, y a Scarlette cuando ella intentaba dormir. “Te digo las mismas cosas que te he dicho a la cara”, dijo Rai, pero Skarcita le contestó que necesitaba a Julio César y Diana para decirlo.

En primera instancia Hans les decía que no pelearan, y Scarlette se despedía de ellos, diciendo “buenas noches, tranquilos chiquillos todo va a estar bien”, pero Rai continuaba. “Tranquila Scarlette, tranquila. No pidas tantas disculpas si vas a ser así”, lanzó Cerda.

Ella dijo que no fueron bien recibidas, y Rai de nuevo le sacó en cara las disculpas, por lo que Skarcita se terminó retractando de éstas. “Nunca hubieron, por eso nunca te las acepté porque nunca te creí”, continuó el joven.

“Qué bueno caballero”, replicó Scarlette poniendo paños fríos, pero Rai seguía molestándola “súper caballero. Me quedo tranquilo con lo que soy, y no me vas a hacer caer en tus juegos malévolos”, aseguró. Ahora, Hans se metió y dijo que la gente lo ha valorado por eso.

Él le volvió a decir que se quedara tranquila, y Gálvez le dijo que se durmiera para que mañana entrene, y Rai le contestó: “obvio, algo que hago, no me toco el pelo todo el día”. Scarlette no respondió, y se dijeron buenas noches, pero Sebastián agregó “menos a una”. Skarcita les contestó: “no me interesa lo que digan, no me llega, me resbala”.

eskarcita quedó sola en la pieza y ahora estos weones de mierda no la deja en paz, no se casan del hostigamiento constante que rabia #GranConstanza pic.twitter.com/s2sGgmDABb — emi 🇺🇾 (@wiseaitana) October 26, 2023

“La bajeza del ser”

Los seguidores de “Gran Hermano” condenaron el actuar de Raimundo, quien estaba hostigando a Scarlette, mientras ella intentaba dormir, y él asegura ser “un caballero”.

Yo me preguntó hansss .... A ti te gustaría que todo el día 3 matones acosaran a tu hermanita toodoooo el día

Poniendo sobre nombres

No dejándola dormir

Hostigando 24/7

Riéndose cuando le hacen bullying

Pelando todo el día

Riéndose de sus sentimientos

Que terrible el acoso! — yoyi (@YoselynRam2014) October 26, 2023

y lo peor es que esto jamás lo mostraran en el prime xd — ˚ ༘ ⋆₊˚⊹ ༘⋆ (@lluviasuavecita) October 26, 2023

soy yo o este wn esta como obsessed con la Skarcita?? — Paletit4 (@yovanett) October 26, 2023

Raimundo ql me aburre su papel de víctima — 💘 (@cespinozamun98) October 26, 2023

Que onda, este loco no sabe lo que es superar un tema? 😂😂 tan importante se cree, — Nico (@Dennimolko) October 26, 2023

Mi reina no les tiene miedo, sola los enfrenta y por eso se enojan, siempre tiene algo para responderles 👑 — noelia belen (@NoeeBelen22) October 26, 2023

Aquí se nota la bajesa del ser. Ambos con lo único que sienten el poder, es con ejercicio, porque con el cerebro, no les da. Y con la nobleza, nunca.

(Ojito, que el hombre, es el reflejo de quién te cría, alto miedo). — Emilia07 (@Sool70965) October 26, 2023

Y el cactus ahora hablaaaa,pa puro pararse con las minas

Que se vayaa lueguito con los funekes — fran.v (@fraaaaan_v) October 26, 2023